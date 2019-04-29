Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года.

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