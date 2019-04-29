Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года
Представитель Алсу впервые о странной победе дочери певицы на "Голосе"
Помощница певицы Алсу Нины Пономаревой эмоционально высказалась относительно той истерии, которая поднялась в соцсетях после победы десятилетней Микеллы Абрамовой, дочери артистки, в телепроекте "Голос.Дети". Пономарева утверждает, что девочка не виновата в том, что талантлива.
Она выразила поддержку Микелле Абрамовой. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: НЕТ!" – заявила представительница Алсу.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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