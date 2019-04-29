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Шоу-бизнес

Представитель Алсу впервые о странной победе дочери певицы на "Голосе"

Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты распространили комментарий помощницы певицы Алсу Нины Пономаревой, эмоционально высказавшейся относительно той истерии, которая поднялась в соцсетях после победы десятилетней Микеллы Абрамовой, дочери артистки, в телепроекте "Голос.Дети". Пономарева утверждает, что девочка не виновата в том, что талантлива.
прочитано 3620 раз

Нина Пономарева высказала свою точку зрения на развернувшейся скандал под постом в Facebook заместителя главреда издания HELLO! Марины Савельевой. Отметим, что та выразила поддержку Микелле Абрамовой. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: НЕТ! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!" – заявила представительница Алсу.

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При этом женщина отметила, что Микелла с пяти лет мечтала стать участницей шоу "Голос". Теперь же, после случившегося, артистка получает угрозы. Интересно, что вскоре этот пост был удален, однако некоторые издания успели сохранить публикацию и теперь распространяют эти данные. К примеру, РИА Новости.

Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся на днях после того, как были обнародованы результаты смс-голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Многим зрителям эта победа показалась странной и даже подозрительной. В соцсетях комментаторы в один голос обвинили Алсу в покупке первого места. Разгорелся скандал.

Когда градус ненависти зашкалил, Первый канал объявил о проверке по данному факту. А одна из наставниц, певица Светлана Лобода, вместе с Аллой Пугачевой пригласила проигравшим Микелле финалистам шоу в ресторан, где вручила свои призы. А еще Примадонна дала ценные советы детям и их родителям, сфотографировалась и раздала автографы.

Автор: Наталья Аряева29 апреля 2019, 08:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алсу удивила одноруким платьем

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Что-то разладилось в нефтяном королевстве. Ещё одна медвежья услуга для Алсу и ее дочери. Представителям Алсу, если лезут высказываться, надо взвешенно это делать, а не на эмоциях.
Интересно про какие угрозы она написала? Неужели кто-то мог угрожать? Ели были угрозы, то это дело компетентных органов или хотя бы службы безопасности семьи. А не помощницы Алсу. В общем, помогла помощница.
Я не верю в угрозы. Но если даже они были - нет проблем: у Алсу в своё время было 8 охранников. Дочке дадут 20. Плюс у такой семьи наверняка есть своя служба безопасности. Просто делают из девочки звезду. Типа как в фильме Телохранитель на великую покушались, так и тут великую из пустышки малолетней изображают на основе выдуманных угроз.)
Гость
Ответить
Уже не отмоются. Коготок увяз, всей птичке...
Гость
Ответить
Уважаемая Нина Пономарева, зачем лукавить? Прослушайте еще раз финальные выступления. Мне, даже не профессионалу, все очевидно! Зачем все пустые разговоры о ненависти? Будьте объективны! Своими оправданиями Вы подливаете масло в огонь....
Гость
Ответить
Алсу что такая важная, что в этой ситуации сама не может прокомментировать? Может её дочь и талантлива но только не в этом случае и это очевидно для большинства Россиян.
Гость
Ответить
по крайней мере, слушатели и зрители не лохи
Гость
Ответить
Что-то разладилось в нефтяном королевстве. Ещё одна медвежья услуга для Алсу и ее дочери. Представителям Алсу, если лезут высказываться, надо взвешенно это делать, а не на эмоциях.
Интересно про какие угрозы она написала? Неужели кто-то мог угрожать? Ели были угрозы, то это дело компетентных органов или хотя бы службы безопасности семьи. А не помощницы Алсу. В общем, помогла помощница.
1

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