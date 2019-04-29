Представитель Алсу впервые о странной победе дочери певицы на "Голосе"
Нина Пономарева высказала свою точку зрения на развернувшейся скандал под постом в Facebook заместителя главреда издания HELLO! Марины Савельевой. Отметим, что та выразила поддержку Микелле Абрамовой. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: НЕТ! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!" – заявила представительница Алсу.
При этом женщина отметила, что Микелла с пяти лет мечтала стать участницей шоу "Голос". Теперь же, после случившегося, артистка получает угрозы. Интересно, что вскоре этот пост был удален, однако некоторые издания успели сохранить публикацию и теперь распространяют эти данные. К примеру, РИА Новости.
Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся на днях после того, как были обнародованы результаты смс-голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Многим зрителям эта победа показалась странной и даже подозрительной. В соцсетях комментаторы в один голос обвинили Алсу в покупке первого места. Разгорелся скандал.
Когда градус ненависти зашкалил, Первый канал объявил о проверке по данному факту. А одна из наставниц, певица Светлана Лобода, вместе с Аллой Пугачевой пригласила проигравшим Микелле финалистам шоу в ресторан, где вручила свои призы. А еще Примадонна дала ценные советы детям и их родителям, сфотографировалась и раздала автографы.
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