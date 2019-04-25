Бузова строго предупредила перепевшую Началову дочку Алсу

Алсу, конечно, не ожидала шума, которым закончилось выступление ее десятилетней дочери Микеллы на вокальном проекте Первого канала "Голос. Дети". На ребенка набросились со всех сторон. Правда, многие артисты поддержали девочку.



Например, Филипп Киркоров признался, что будет болеть в финале "Голос. Дети" именно за Микеллу, которая на предыдущем этапе перепела хит Юлии Началовой "Герой не моего романа". "У Микеллы очень своеобразный тембр голоса, запоминающийся, который и обеспечивает ее узнаваемость из всех. Это очень важно, тембр голоса. Не сам голос – можно голосить как из трубы, и это тебя не будет трогать. А у нее вот этот такой трогательный тембр голоса… Как у мамы. Маму же ни с кем не спутаешь", — цитирует певца Пятый канал.

Солидарна с поп-королем и Ольга Бузова. "Я тут недавно наткнулась на шоу "Голос. Дети", посмотрела выступление Микеллы Абрамовой. И как меня эта девочка просто впечатлила! Несмотря на свой юный возраст, она уже обладает таким талантом! У нее такой бархатный голосок!" – сказала звезда "Дома-2".

Но она предупредила ребенка, что дорога на эстрадный олимп полна трудностей. "Моя хорошая, ты выбрала сложный путь, наша профессия очень коварна. Но ты сильная, ты справишься! Самое главное, что в тебе есть – душа, твой талант и твое желание, и стремление завоевать место под солнцем, место на этой эстраде. Я уверена, что у тебя все получится вне зависимости от голосования. Звездочка моя маленькая, лети высоко! Удачи, я с тобой!" – написала звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram.

Финал шоу "Голос. Дети" выйдет в эфир вечером 26 апреля. Телезрители во время голосования выберут лучшего исполнителя. Сегодня на это звание претендуют Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Ержан Максим, Михаил Григорян, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, ну и Микелла Абрамова.