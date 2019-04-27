Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года
Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
Скандальный критик Сергей Соседов жестко высказался на счет идеи почтить память Юлии Началовой на фестивале "Славянский базар в Витебске". На защиту умершей артистки встала певица Кристина Есаян.
Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей
Элину Быстрицкую больше года не видели близкие, друзья и даже соседи. Всех разогнала сестра актрисы Софья Шегельман, приехавшая из Израиля, чтобы присматривать за 90-летней артисткой.
Ухаживавшие за Элиной Быстрицкой сиделки и помощница Ксения Рубцова были уволены в последние месяцы перед смертью актрисы. Последнюю обвинили в воровстве. Бразды правления взяла в свои руки Софья Шегельман.
Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"
Финал шоу "Голос. Дети" возмутил россиян. Первый канал проверит результаты голосования в конкурсе. Удивление зрителей и многих звезд вызвала победа дочери певицы Алсу.
Первый канал проверит справедливость победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Дочь певицы Алсу одержала победу в финале шоу "Голос. Дети". Первый канал инициировал проверку достоверности результатов конкурса.
На подобное решение есть свои причины. Сотрудники хотят понять, не моделировалось ли голосование в пользу одного из участников во время финала, передает РБК.
Вскрылась неожиданная связь между принцессой Дианой и Меган Маркл
По мнению британской писательницы Дэбби Франк, покойная принцесса Диана и бывшая актриса Меган Маркл имеют много общего. Они смогли бы найти общий язык.
Меган Маркл является покровителем нескольких благотворительных организаций в Великобритании. Она не раз совершала добрые поступки для своих поклонников. По мнению литератора Дэбби Франк, эта особенность бывшей актрисы могла бы понравиться принцессе Диане. Она бы с удовольствием поддерживала ее во всех делах.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Актрису не видели даже соседи
Итоги голосования тщательно проверят
Звезде хорошенько досталось
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Мужья -тираны
Хочет сумку за 200 тысяч
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Не предложил выплатить мою ипотеку
Почему осуждают?
Где найти достойную женщину?
О размере, ... нравится девушкам
бедный муж
Ищу девушку
Вопрос админу
Собачники афигели
Содержанка это кто?
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Как часто ранние браки распадаются?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
гиперактивные дети,что это?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Нет секса в отношениях
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
Какая диета при колите кишечника?
Почему все хотят изучать английский?