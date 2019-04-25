Хитрая Миддлтон задумала коварный план против Маркл
По его мнению, герцогиня Кембриджская хочет, чтобы Меган Маркл перестала отвлекать на себя внимание королевы Елизаветы II. В этом отношении жена принца Гарри для Миддлтон – как кость в горле.
Появилась информация, что якобы герцог и герцогиня Сассексские планируют переехать в Африку после рождения первенца. Джастин Сильвестр утверждает, что именно герцогиня Кембриджская этому активно способствует. "Я не думаю, что у них есть выбор", – цитирует комментатора Express.co.
"Происходит вражда, происходит ли это между Меган и Кейт или Гарри и Уильямом, но что-то происходит", – заявил Сильвестр. Однако его предложение было встречено со скептицизмом со стороны коллеги Мелани Бромли, давнего эксперта по британской королевской семье. Она заявила, что принц Гарри был тесно связан с Африкой по своей благотворительной деятельности.
Напомним, Кейт Миддлтон и Меган Маркл страдают от спекуляций по поводу предполагаемого раскола в монаршей семье, основанного на заявлениях королевских инсайдеров. Ранее популярный британский телеведущий Пирс Морган осудил решение герцога и герцогини Сассекских переехать в Африку. По мнению журналиста, такая поездка обойдется жителям Соединенного Королевства в крупную сумму.
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