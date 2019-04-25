Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Футболист Евгений Алдонин – единственный из всех возлюбленных Юлии Началовой, с которым певица поддерживала отношения и после расставания. А их дочь Вера вовсе в нем души не чает.
У девочки сложились неплохие отношения и с мачехой (в 2014 году спортсмен снова вступил в брак, а в 2016-м стал отцом во второй раз). Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочери Юлии Началовой и выставила видеозапись на своей странице в Instagram. Вера вышла на сцену с песней The one I love. Много лет назад, напоминает "TВ Центр", под эту композицию Началова вывела дочь на сцену и сказала, что с ее появлением жизнь изменилась.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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