Снова завидная невеста: 68-летняя вдова Кобзона омолодилась

Вообще-то траур по мужу принято носить год. В это время вдове надлежит выбирать темные одежды и воздерживаться от развлечений. Однако можно ли осуждать Нелли Кобзон, которая решила не замыкаться и посещать светские мероприятия?! Ведь жизнь-то продолжается.

Нелли Кобзон теперь выходит в свет чаще, чем при муже – сегодня она на концерте, завтра на балете, потом блистает на Московском кинофестивале. Причем многие отмечают, что Нелли Михайловна как-то похорошела, посвежела, словно омолодилась. "Завидная невеста!" – пошутил о ней один из друзей.

Всегда яркие и стильные наряды, дорогие ювелирные украшения – цветущей вдовой Кобзона хочется любоваться, словно изысканной фарфоровой статуэткой. Грациозна, элегантна... После смерти супруга Нелли Михайловна заметно преобразилась.

Почти полвека она была замужем за народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. А сегодня ее поддерживают дети Андрей и Наталья, семеро внуков. "Они невероятно ко мне внимательны, оберегают меня от всего. Ну и друзья, конечно, тоже. Вы знаете, люди действительно настолько хорошо относились к моему мужу, что эта любовь перешла на меня, за что я ему опять же очень благодарна", – рассказала она в одном из интервью.

Вдова артиста возглавляет благотворительный Культурный фонд Иосифа Кобзона. "У мужа, наверное, была миссия на земле – делать добро. Он действительно предлагал людям помощь, даже когда они об этом не просили. И я хочу это дело продолжить", – сообщила Нелли Михайловна.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше шести тысяч человек.