Снова завидная невеста: 68-летняя вдова Кобзона омолодилась
Нелли Кобзон теперь выходит в свет чаще, чем при муже – сегодня она на концерте, завтра на балете, потом блистает на Московском кинофестивале. Причем многие отмечают, что Нелли Михайловна как-то похорошела, посвежела, словно омолодилась. "Завидная невеста!" – пошутил о ней один из друзей.
Всегда яркие и стильные наряды, дорогие ювелирные украшения – цветущей вдовой Кобзона хочется любоваться, словно изысканной фарфоровой статуэткой. Грациозна, элегантна... После смерти супруга Нелли Михайловна заметно преобразилась.
Почти полвека она была замужем за народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. А сегодня ее поддерживают дети Андрей и Наталья, семеро внуков. "Они невероятно ко мне внимательны, оберегают меня от всего. Ну и друзья, конечно, тоже. Вы знаете, люди действительно настолько хорошо относились к моему мужу, что эта любовь перешла на меня, за что я ему опять же очень благодарна", – рассказала она в одном из интервью.
Вдова артиста возглавляет благотворительный Культурный фонд Иосифа Кобзона. "У мужа, наверное, была миссия на земле – делать добро. Он действительно предлагал людям помощь, даже когда они об этом не просили. И я хочу это дело продолжить", – сообщила Нелли Михайловна.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше шести тысяч человек.
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