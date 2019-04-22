"Показала мне страшные синяки": Поплавская сделала заявление о Цывиной
"Она была одинока. У нее начались метания. У нее было такое ощущение, что ее преследуют. Она говорила: "Мне кажется, меня хотят убить..." У нее жизнь была страшная, поверьте мне", – заявила журналистам Яна Поплавская.
С подругой актриса виделась месяц назад. "Она была в таком нервном состоянии... Я не видела ее такой. И я в какой-то момент говорю ей: "Ириш, послушай, ну есть у меня врачи чудесные, потрясающие, замечательные! Давай к ним?" – "Нет, Янка, у меня все нормально. У меня тоже врачи есть, я таблетки пью..." Я говорю: "Ты какие таблетки пьешь?" То от сердца она принимает, то успокоительное", – рассказала звезда фильма о Красной Шапочке.
Поплавская не исключила, что Цывина употребляла алкоголь, однако в меру – была за рулем. "Ира могла выпить. Бокал шампанского, два бокала шампанского", – сказала она. Яна подтвердила, что Ирина принимала антидепрессанты, но пьяной ее никогда не видела.
Актриса отметила, что у подруги были проблемы с деньгами – та давно не снималась, да и в театре не играла. "Вообще, у Иры была очень сложная жизнь. Неудачные браки, к сожалению. Она, как всякая женщина, безумно хотела, чтобы ее любили, чтобы ей восхищались..." – добавила Поплавская.
Цывина выходила замуж четыре раза, но, по мнению артистки, счастлива была только со вторым мужем. С Евгением Евстигнеевым она жила, словно за каменной стеной. Легендарный актер любил Цывину, оберегал ее и заботился, называл ласково – "моя белка". Яна призналась, что больше никогда не видела подругу такой счастливой, как с ним. Ирина и Евгений были вместе шесть лет, вплоть до его смерти.
А вот отношения с четвертым мужем, бизнесменом Александром Благонравовым у актрисы были непростыми. "Я зашла в дамскую комнату, слышу – плачет кто-то. Она вышла и говорит: "Ничего, у меня, наверное, нервный срыв!" Ревела-ревела, а потом показала мне страшные синяки. Чудовищные! Вся спина, руки! Она просто была синяя, потому что последний муж ее страшно избил. Она об этом молчала. Это было систематически..." – со слезами на глазах рассказала подруга Ирины Цывиной в передаче "Ты не поверишь!"
Благонравов страдал от алкоголизма, и артистка спасала его, несколько раз кодировала. В какой-то момент она решила подать на развод, но не успела – Александр заболел и умер.
Напомним, что Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля. Говорят, причиной смерти 55-летней актрисы стал инфаркт.
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