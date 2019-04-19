Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной

Актриса перед смертью очень сблизилась со своим фаворитом Денисом Сердюковым. Ирина Цывина доверяла ему бесконечно.

Ирина Цывина долго открещивалась от связи с молодым артистом, однако любовь накрыла ее с головой. Разница в возрасте эффектную актрису не беспокоила, тем более что избранник окружил ее заботой и вниманием.



В одной из передач звезда сообщила, что очень доверяет Денису Сердюкову и даже оформила на него генеральную доверенность. Актер мог везде представлять ее интересы и распоряжаться всем имуществом.

И где теперь этот возлюбленный и эта доверенность? Что будет с наследством артистки, которое, как пишет "КП", оценивается в 45 миллионов рублей? Что стало причиной ее скоропостижной смерти? На эти вопросы предстоит ответить следственным органам.

Что касается Дениса Сердюкова, то его не могут найти. В соцсетях за два дня до смерти актрисы он поздравлял с юбилеем Аллу Пугачеву и писал о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари. Позже знакомый опубликовал его фото с Ириной Цывиной из студии Андрея Малахова. С тех пор – тишина и молчание.

Между тем знавший Ирину Цывину Станислав Садальский бьет тревогу. "Близкие друзья к МВД сказали, есть криминальные версии в смерти Ирины Цывиной. Соседи слышали крики, была кровь. Был бы в Москве – узнал бы все. По телефону люди боятся говорить мне правду. Может, вы что знаете?" – обратился актер к подписчикам на своей странице в Instagram.