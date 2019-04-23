Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
Помощница Юлии Началовой, которая была до последнего с артисткой, призналась: разговор о том, что якобы у певицы есть завистливая подруга, действительно был. При этом сама Анна Исаева усомнилась в словах гадалки. А вот Юлия поверила и прекратила с этой приятельницей любые контакты. "Она разорвала отношения с подругой, с которой дружила много лет. Вообще, к концу своей жизни Юля научилась рубить концы и быть жесткой", – отметила Анна Исаева.
Примечательно, что именно она первая сообщила этой подруге о смерти Юлии Началовой. "Она плакала навзрыд, в голос, истошным криком кричала", – сказала помощница певицы. По ее словам, эта подруга очень помогла убитой горем семье певицы в организации похорон.
"Когда мы собрались дома у Юли, растерялись. Ни у кого не было подобного опыта – хоронить артистов. И эта девушка очень помогла связями. Она подключила всех нужных людей, вплоть до министра, которые помогли решить все вопросы", – рассказала Анна Исаева.
Вообще, по ее словам, на протяжении жизни Юлия Началова обращалась к ясновидящим, считая, что они смогут подсказать, как действовать в будущем. Самое удивительное, что Юлия Началова за много лет до своей смерти знала, что 16 марта 2019 года будет для нее роковой датой.
"Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках с экстрасенсом, который сказал Началовой: "16 марта 2019 года для вас – страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить". Мы тогда не придали этим словам абсолютно никакого значения: до даты было далеко. И в момент похорон я об этом вспомнила: у меня на цифры феноменальная память. Но кто именно сказал, забыла. Если бы Юля была жива, я бы у нее обязательно спросила. Никто не думал, что так произойдет", – поведала пресс-секретарь Юлии Началовой "Собеседнику".
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