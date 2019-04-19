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Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Вокалист рассказал возьмет ли наследника Никиту с собой в Тель-Авив. В Израиле Сергей Лазарев представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".
прочитано 530 раз

Певец поведал, что уже купил своему четырехлетнему сыну билеты на самолет, однако в последний момент передумал. Сергей Лазарев считает, что дома мальчику будет безопаснее, поэтому оставит его в Москве.

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"И мне точно будет спокойнее, потому что иначе на арене во время выступления я буду думать о том, где он, что с ним, кто с ним в данный момент. В общем, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении. Поэтому пусть он смотрит меня по телевизору", – рассказал вокалист во время прямой линии в "Одноклассниках".

Сергей Лазарев добавил, что родственников брать на конкурс не будет, так как он едет не развлекаться, а работать. 36-летний артист намекнул, что близкие ему будут мешать сконцентрироваться.

"И их нервы будут передаваться мне на сто процентов. По опыту своего первого выступления на "Евровидении" в 2016 году я планирую выключить телефоны, и работать по принципу "ничего не вижу, никого не вижу, фокусируюсь исключительно на выступлении", – поведал артист.

Лазарев добавил, что везет на "Евровидение" одну из лучших своих песен. Композиция Scream, по его мнению, не похожа на то, что он делал раньше.

"Она абсолютно вне времени и, как мне кажется, будет актуальна и через много лет. В будто есть какая-то магия, и я рад, что она неформатная. Для меня это бонус", – рассудил Сергей Лазарев. Артист надеется, что европейская аудитория по достоинству оценит его номер. Об этом сообщает KP.ru.

Автор: Руслана Алексеева19 апреля 2019, 17:05
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Интересна вещь с Лазаревым. Вроде всё у него есть и всё на месте. Профессионал, трудяга, хороший голос, музыкален, артистичен, внешне привлекателен... и все равно не интересен. Слышал одну песню, считай, что слышал все и ничего от него не ждешь. Как новый мерседес, не отходишь от него, пока он новый, с месяц, а потом... красивый, надежный ну есть он и есть, и че такого ))
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