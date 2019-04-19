Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
Певец поведал, что уже купил своему четырехлетнему сыну билеты на самолет, однако в последний момент передумал. Сергей Лазарев считает, что дома мальчику будет безопаснее, поэтому оставит его в Москве.
"И мне точно будет спокойнее, потому что иначе на арене во время выступления я буду думать о том, где он, что с ним, кто с ним в данный момент. В общем, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении. Поэтому пусть он смотрит меня по телевизору", – рассказал вокалист во время прямой линии в "Одноклассниках".
Сергей Лазарев добавил, что родственников брать на конкурс не будет, так как он едет не развлекаться, а работать. 36-летний артист намекнул, что близкие ему будут мешать сконцентрироваться.
"И их нервы будут передаваться мне на сто процентов. По опыту своего первого выступления на "Евровидении" в 2016 году я планирую выключить телефоны, и работать по принципу "ничего не вижу, никого не вижу, фокусируюсь исключительно на выступлении", – поведал артист.
Лазарев добавил, что везет на "Евровидение" одну из лучших своих песен. Композиция Scream, по его мнению, не похожа на то, что он делал раньше.
"Она абсолютно вне времени и, как мне кажется, будет актуальна и через много лет. В будто есть какая-то магия, и я рад, что она неформатная. Для меня это бонус", – рассудил Сергей Лазарев. Артист надеется, что европейская аудитория по достоинству оценит его номер. Об этом сообщает KP.ru.
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