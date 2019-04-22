Оплеванная дочь Алсу оправдалась из-за песни Началовой

Десятилетняя дочь певицы Алсу выступила в шоу "Голос.Дети" с композицией Юлии Началовой "Герой не моего романа", из-за чего позже подверглась остракизму. Микелла выступила в свою защиту.

На своей официальной странице в Instagram Микелла Абрамова написала пост, посвященный песне Юлии Началовой "Герой не моего романа", с которой выступила в шоу "Голос.Дети". Дочь Алсу поблагодарила всех за поддержку и пояснила, насколько важна для нее эта композиция.

Девочка призналась, что это был самый волнительный день в жизни. "Так хотелось, чтобы все было идеально! Песня гениальной Юлии Началовой "Герой не моего романа" для меня очень много значит. Я мечтала ее спеть на проекте "Голос.Дети", когда еще Юлечка была с нами. Хотелось, чтобы она услышала, чтобы она дала совет... Когда Юли не стало, я решила, что буду петь именно эту песню, чтобы память о ней продолжала жить", – сообщила она.

Напомним, что десятилетняя дочь Алсу подверглась критике, выступив с песней Юлии Началовой. Одни решили, что композиция возрастная, другие посчитали, что Микелла не справилась с исполнением. И все же участница набрала 44% голосов и прошла в финал шоу "Голос.Дети". Позже продюсер Владимир Меладзе похвалил дочь Алсу, назвав ее номер прекрасным.

Певица Светлана Лобода убеждена, что девочку ждет нелегкий путь к успеху. "Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба. Смотрю и думаю, как непросто придется моей дочери. Все ей будут говорить, что она дочка Лободы!" – констатировала наставница Микеллы.