Найдено новое подтверждение слухам о разводе Алсу
Диванные детективы тщательно исследовали Instagram-аккаунт звезды. Выяснилось, что певица прекратила писать об избраннике ровно год назад.
Последнее фото с мужем Алсу выложила 18 марта 2018 года. На снимке супруги кажутся очень счастливыми. Артистка и ее возлюбленный нежно обнимают друг друга. Пост звезда не подписала.
После был клип рэпера Мота на песню "Свадебная". Вокалистка опубликовала фрагмент музыкального ролика 23 апреля 2018 года. На кадрах можно увидеть фрагмент со свадьбы певицы Алсу и ее избранника.
Отсутствие упоминаний об Абрамове в соцсетях знаменитости расценили как еще одно подтверждение слухов о скором разводе. Однако есть мнение, что более поздние кадры могли быть удалены со страницы звезды, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, месяц назад в Telegram-канале "Антиглянец" появилась информация, намекающая на измены Яна Абрамова жене, певице Алсу. В Сети разгорелся настоящий скандал. "Как я могу комментировать домыслы? Это бред!" – заявил официальный представитель певицы Алсу Сергей Фадеев.
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