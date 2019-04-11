Алсу отреагировала на слухи о разводе
19 марта состоялась очередная годовщина свадьбы Алсу и Яна Абрамова. Однако в последнее время артистка не публикует их общие фото на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Отсутствует там и пост, посвященный важной дате. Примечательно, что примерно в это же время появилась информация на Telegram-канале "Антиглянец", намекающая на неверность Яна Абрамова.
"Суперзасвеченный потребитель эскорт-услуг, да и вообще, простите, редкий бабник", – сообщил источник, не назвав конкретных имен. Журналисты сделали вывод, что речь идет о супруге Алсу.
А тут и артистка подлила масла в огонь. Она разместила селфи у себя в аккаунте и написала: "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире..." Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее". Некоторые поклонники сделали вывод, что артистка намекнула на развод.
В итоге сгорающие от любопытства журналисты решили связаться с Алсу, чтобы прояснить ситуацию. Ее директор Сергей Фадеев категорично высказался на сей счет. "Как я могу комментировать домыслы? Это бред!" – цитирует официального представителя певицы Алсу сайт "Комсомольская правда".
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