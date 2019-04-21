"Очаровательная бабочка": танец дочери Пугачевой вызвал умиление
Накануне в личном микроблоге девочки появился видеоролик, в котором она двигается в розовом платье под ритмичную музыку. Длинные светлые волосы малышки заплели в хвост. "Очаровательный танец Лизы", – написали представители наследницы Аллы Пугачевой.
Запись очень понравилась пользователям. Они принялись расхваливать девочку. "Лиза, ты самая красивая девочка в мире", "Прелесть!", "Розовое воздушное облачко!", "Очаровашка", "Артистичная девочка", "Очаровательная бабочка", – написали комментаторы. Многие подписчики поблагодарили певицу за то, что она воспитала такую талантливую наследницу.
Но среди восторженных отзывов оказались и негативные. Некоторые комментаторы заявили, что Елизавета Галкина должна расти вне камер и популярности. В противном случае она станет избалованным человеком. "Бедный ребенок! С рождения под прицелом камер! Кому и зачем вы их показываете?", – обратился к Примадонне возмущенный подписчик.
Напомним, что сама Алла Пугачева любит танцевать с дочерью. В конце марта в социальных сетях появилась видеозапись, на которой исполнительница двигается с девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. "С мамулей", – гласит подпись к ролику.
Телеведущая расстроилась
На округлившиеся формы артистки обратили внимание поклонники
Пользователи осыпали ее комплиментами
Телеведущая поспешила оправдаться
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как думаете: убила старуха Диану?
Может ли мужчина ударить
Религия - наркотик для рабов.
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Отшила лучшего друга
хочу вежлевого мужа,где взять?
Алкаши
Лабода вам нравится?
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Павел Воля
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Как встретить любовь сидя дома?
Нотр-Дам
Замужество - больная тема
Комплексует что нет машины
Ефремов
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Телец и близнец -брак получается или нет?
Секс
Никогда не делайте отбеливание зубов