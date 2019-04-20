Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Прибавление в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет со дня на день. Недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.

Супруги так часто проводили время в роскошном отеле Cliveden House прошлым летом и осенью, что работники гостиницы стали считать будущего наследника своим и даже придумали для него необычное имя. Сотрудники отеля в шутку прозвали будущего малыша Клайвом.

"Принц Гарри и Меган Маркл любили устраивать романтические поездки после свадьбы. Они часто останавливались в нашем коттедже Spring Cottage, и многие даже не догадывались об их местонахождении", – рассказал один из работников гостиницы.



Он предположил, что бывшей актрисе могло бы понравиться такое прозвище. "Герцогиня очень любит это место. Она также пришла в восторг от исторических связей. Известно, что здесь любили проводить время многие выдающиеся женщины в британской истории: политик Нэнси Астор и герцогиня Сазерледская Гарриет", – передает его слова Express.co.uk.

Напомним, что Меган Маркл собирается родить ребенка в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Таким образом бывшая актриса последует примеру королевы Елизаветы II, которая также родила четырех наследников в официальных резиденциях. Однако 37-летняя герцогиня не исключает возможности поехать в госпиталь, так как у беременных женщин старше 35 лет нередко бывают осложнения во время родов.