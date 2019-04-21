Повалий сделала заявление об итогах президентских выборов на Украине

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Воскресенье 21 апреля
Лента новостей
20:00
Конец света 21 апреля: получены пугающие доказательства
19:34
Побеждает Порошенко: неожиданный поворот на президентских выборах
16:41
Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку
15:30
Гороскоп на неделю
14:31
"Очень слаб": Последние новости о состоянии Дмитрия Быкова
14:13
Это разгром: первые итоги выборов президента Украины
13:27
Володин выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке
12:57
Трамп нанес подлый удар рвущемуся к власти Зеленскому
12:52
Подробности жутких взрывов на Шри-Ланке
12:25
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
12:11
Украина готовится к развалу после второго тура выборов
11:48
Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
10:53
На юбилее Пугачевой заметили Медведева
10:23
Солнцев разнес ТНТ за наглый обман Бузовой
10:19
Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой
09:53
160 погибших: террористы устроили серию взрывов на Пасху
07:00
Сделано заявление о бегстве Порошенко за границу
06:00
Обнаружен очаг возгорания в Нотр-Даме
04:01
Официанты трясли деньги с гостей вечера памяти Евгения Осина
02:02
Украинцев лишили надежд на перемены после выборов
00:03
Раскрыт зверский план конца света
22:04
Как спасают впавшего в кому Быкова
20:05
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
19:01
"Предатель": Путин готовит взбучку обнаглевшему Лукашенко
18:16
"Единая Россия" поможет погорельцам в Забайкалье
18:00
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
17:52
В центре Кабула террористы устроили атаку
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года
17:18
Собянин принял участие в общегородском субботнике
16:53
"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой
16:17
"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
16:01
Зеленский получил удар поддых после триумфа на дебатах
15:41
Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске
15:03
"У мамы последний концерт": сын Пугачевой и Галкина сделал заявление
14:23
"Я всегда прав": Панин нелепо оправдался за скандальные выходки
13:10
Собчак согласилась на дуэль с оскорбленной Волочковой
13:07
Двуличный Порошенко попался на циничном обмане после дебатов
12:19
Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену
11:46
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
11:03
"Что же я наделала?": оставившая сына Тодоренко горько расплакалась
10:42
Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным
10:26
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
09:07
Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
06:30
Не признавший Крым Лукашенко вонзил нож в спину Путину
05:05
"Даже не подойдет": заговорившую о сексе с Тарасовым Бузову отправили лесом
03:04
Простившей Башарова бывшей жене обещают новые побои
01:40
Жириновский оказался сватом Кравец
01:03
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
23:02
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
22:01
Зеленский поставил на колени орущего Порошенко
21:56
Астероид-убийца отложил конец света на 5 лет
21:27
Отчаявшаяся Кафельникова приманивает кавалера голой грудью (фото)
20:29
Испуганный Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке"
19:42
"Русская Кончита Вурст": Самбурскую затравили за желание петь
19:33
В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына
19:17
Елена Захарова расскажет о предчувствии
18:54
Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит
18:33
"Я немножко гордый": вышвырнутый из "Табакерки" сын Табакова сделал заявление
18:30
Чем заняться на Пасху в Москве
18:16
Медведева решила вернуться к Авербуху
18:00
Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
17:27
Быкова настигло проклятие Началовой
17:05
Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
17:00
Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским
16:57
В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
16:51
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
16:21
Совет на выходные
16:20
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
16:17
Петросян и его молодая пассия получили благословение
16:00
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
15:53
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
15:37
В Красногорске водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил иномарку
15:12
В Башкирии автобус со школьниками ушел под воду
15:12
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
15:06
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
14:59
В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"
14:41
"ЕР" выступила за безопасную систему утилизации вредных отходов
14:38
Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"
14:37
Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
14:37
Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
14:34
Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко
14:28
Озвучен шокирующий диагноз Дмитрия Быкова
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
14:11
Пять чудес техники для дачи
14:03
"Мне стало только хуже": Нетребко слегла с опасным вирусом
14:00
Под Подольском нашли авиационную бомбу
13:55
Пенсионерка – жена Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье
13:52
Выпить хотелось: завязавшая Борисова рассказала о тяге к бутылке
13:39
Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой
13:23
Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет
13:12
Rocco Forte Hotel Amigo: лучший "друг" в центре Брюсселя
13:11
Самбурская попрощалась с профессией
13:09
Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон
13:08
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
12:54
Исхудавшая дочь Кончаловского появилась на публике
12:50
Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе
12:44
Супруга Быкова рассказала новые подробности о его состоянии
12:29
Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
12:19
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Жириновский оказался сватом Кравец
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Шоу-бизнес

Повалий сделала заявление об итогах президентских выборов на Украине

Таисия Повалий. Фото: www.globallookpress.com
Президентская кампания на Украине, за которой следили как за увлекательным шоу, наконец-то завершилась. Уже оглашены экзитплолов, по которым можно понять настроение жителей Незалежной. Итоги будут подведены через несколько недель. Но уже сегодня Народная артистка Украины Таисия Повалий прокомментировала "Дни.Ру"  первые результаты голосования.

Продолжение: Победивший Зеленский сделал важное заявление о России
прочитано 651 раз

"Я следила за этой непростой президентской кампанией, переживала за будущее своей страны, волновалась за народ, – уверяет Повалий. – Я надеюсь, сегодня, в Вербное воскресенье, украинцами был сделан правильный и мудрый выбор".

ПО ТЕМЕ

Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

Повалий уехала с Украины накануне президентских выборов

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

"Знакома лично с обоими кандидатами на пост главы страны, хотя о своих личных симпатиях говорить не считаю уместным – стараюсь дистанцироваться от политики, – продолжает Повалий. – Но мне, как и всем, думаю, хочется, чтобы на Украине был мир, чтобы люди жили в достатке, в ладу с самими собой и с соседями, чтобы с уверенностью смотрели в будущее. Надеюсь, президент, которого сегодня выбрала страна, будет заботиться о стариках, детях, развивать науку и культуру. У нас замечательный трудолюбивый народ и он достоин жить хорошо!"

Ранее в интервью "Дни.Ру" Таисия Повалий призналась: "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет".

Напомним, общее количество избирателей на территории Украины на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человек. Еще около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получили право проголосовать в консульствах и посольствах. Окончательные итоги плебисцита будут подведены не позднее 4 мая 2019 года. Пока же, по данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Петр Порошенко – 25,3%.

Автор: Феликс Грозданов21 апреля 2019, 21:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку
Это разгром: первые итоги выборов президента Украины
Трамп нанес подлый удар рвущемуся к власти Зеленскому
Сделано заявление о бегстве Порошенко за границу

Шоу-бизнес

Повалий неожиданно высказалась об итогах президентских выборов на Украине
"Очаровательная бабочка": танец дочери Пугачевой вызвал умиление
Принц Чарльз проболтался о рождении ребенка Меган Маркл
"Надо же так ненавидеть ребенка!": Собчак распекли за издевательство над сыном

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Телеведущая расстроилась
Шоу-бизнес

"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью

На округлившиеся формы артистки обратили внимание поклонники
Шоу-бизнес

"Словно школьница!": Подольская привела в восторг снимком без макияжа

Пользователи осыпали ее комплиментами
Шоу-бизнес

"Показуха!": Рудковскую вывели на чистую воду

Телеведущая поспешила оправдаться

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия

Фоторепортажи

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Спорт

"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru