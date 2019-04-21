Повалий сделала заявление об итогах президентских выборов на Украине
"Я следила за этой непростой президентской кампанией, переживала за будущее своей страны, волновалась за народ, – уверяет Повалий. – Я надеюсь, сегодня, в Вербное воскресенье, украинцами был сделан правильный и мудрый выбор".
"Знакома лично с обоими кандидатами на пост главы страны, хотя о своих личных симпатиях говорить не считаю уместным – стараюсь дистанцироваться от политики, – продолжает Повалий. – Но мне, как и всем, думаю, хочется, чтобы на Украине был мир, чтобы люди жили в достатке, в ладу с самими собой и с соседями, чтобы с уверенностью смотрели в будущее. Надеюсь, президент, которого сегодня выбрала страна, будет заботиться о стариках, детях, развивать науку и культуру. У нас замечательный трудолюбивый народ и он достоин жить хорошо!"
Ранее в интервью "Дни.Ру" Таисия Повалий призналась: "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет".
Напомним, общее количество избирателей на территории Украины на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человек. Еще около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получили право проголосовать в консульствах и посольствах. Окончательные итоги плебисцита будут подведены не позднее 4 мая 2019 года. Пока же, по данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Петр Порошенко – 25,3%.
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