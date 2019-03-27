Повалий уехала с Украины накануне президентских выборов
Одну из первых в жизни наград Таисия Повалий получила именно в Казахстане - в 1991 году она стала дипломантом музыкального конкурса "Азия Дауысы", который проходил в Алма-Ате. "Мне тогда достался не главный приз, а специальная награда жюри "За профессионализм" и двухкассетный японский магнитофон – большая по тем временам ценность", – улыбается Тая.
С тех пор в Казахстане она – частый гость, приезжает и на работу, и к друзьям, да и музеи это гостеприимной страны ей нравятся. "Я пела на презентации новой столицы страны – Астаны – в 1997 году, – рассказала исполнительница "Дни.ру". – И символично, что теперь одной из самых первых пою в Нур-Султане, как теперь называется город".
На грандиозном концерте "Золотого граммофона", который 28 марта состоится в "Конгресс Центре Экспо", Таисия представит несколько песен, включая нашумевший жит "Сердце – дом для любви", ставший названием для ее недавней сольной программы, представленной в Кремле.
Но покинула неспокойную родину Таисия Повалий ненадолго – к президентским выборам, которые состоятся на Украине 31 марта, она пообещала вернуться. И с раннего утра пойти на избирательный участок. Как призналась артистка, она давно и твердо решила, за кого отдаст свой голос.
Примадонну возмутили слова судьи
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Звезда "Дома-2" не хотела показывать ребенка до крещения
Он попросил поклонников выбрать лучший
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Овны самый лучший знак зодиака
Любить или быть любимым?
Подруга специально нагнетает
Какая самая лучшая диета?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Беременность перед месячными
Женщина Скорпион..
Медовая диета
Ушел к другу и завис на две ночи
Помощь гадалки, нужно ли это?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Ранняя беременность
Косметология творит чудеса
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Предложил пожить отдеально
Имя Ванесса