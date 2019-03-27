Повалий уехала с Украины накануне президентских выборов

Народную артистку Украины Таисию Повалий всегда любят и ждут в Казахстане. В ее жизни многое связано с этой прекрасной страной. Поэтому приглашение Таисии выступить на концерте "Золотого граммофона" в Нур-Султане кажется логичным.



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