Мать сильно изменилась после смерти Юлии Началовой
Нервное потрясение негативно сказалось на матери Юлии Началовой. Таисии потребовалась помощь специалиста. Говорят, она совершенно поседела. Как теперь выглядит мать Юлии Началовой, стало ясно после публикации ее фотографии пиар-директором певицы Анной Исаевой. Снимок выложен на ее официальной странице в Instagram.
"Таисия Началова. Мама Юлии. Сегодня сделали ей хоть немного приятно. Юлин мастер Олеся (спасибо, моя дорогая, крепко тебя за это обнимаю) поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души. И даже сфотографировала, порадовав меня присланным снимком", – написала Исаева.
Пиарщица добавила: "Единственное, чего уже никогда не поправишь, – грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных маминых глаз! Тая ни в какую не хотела никуда идти, но мы ее как-то уговорили. Таечка – красавица!"
24 апреля пройдет 40 дней со смерти Юлии Началовой. В эту дату родственники и близкие просят Всевышнего простить новопреставленному грехи и даровать рай. Сами они должны примириться с разлукой, уповая на Божью милость.
На 40-й день все, конечно, соберутся на кладбище, посетят службу в храме, закажут молебен за упокой души, устроят поминальный обед. А потом обдумают эскиз памятника – планируется, что его установят к первой годовщине смерти певицы.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь Юлию Началову провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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