Маркл обвинили в гнусном предательстве
Супруги рассматривают возможность найти гувернера. "Они заинтересованы в том, чтобы нанять мужчину для будущего наследника", – сообщил анонимный источник.
Присматривать за ребенком будет человек из Соединенных Штатов. Несмотря на то что бывшая актриса стала членом британской королевской семьи, в душе она остается американкой. Такое решение осудили многие поклонники монархии. Они обвинили герцогиню в предательстве.
Работник будет зарабатывать до 70 тысяч фунтов в год (примерно 5,8 миллиона рублей) и жить в коттедже Фрогмор-хаус в Виндзоре. Гувернеру предоставят собственный автомобиль. Меган Маркл и принц Гарри надеются найти достойного кандидата в ближайшие три месяца, сообщает издание The Mirror.
Традиционно за наследниками королевских особ присматривают выпускники элитного колледжа Норланд. Учебное заведение готовит нянь для обеспеченных семей в Великобритании. Большинство студентов в этом колледже – женщины. В прошлом году вуз окончили только двое мужчин, сообщает телеканал "360".
Напомним, что это не первый случай, когда Меган Маркл игнорирует семейные традиции. Она уже отказалась рожать первенца в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии, где появились на свет дети принцессы Дианы и герцогини Кембриджской. Бывшая актриса хочет, чтобы роды прошли в спокойной обстановке дома.
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