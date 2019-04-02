Алена Водонаева рассталась с мужем

Супруг телеведущей – диджей Алексей Косинус перебрался в родной город. Алена Водонаева осталась одна.

Поговаривают, что звезды уже месяц не живут вместе. Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

К слову, анонимный источник из близкого окружения пары утверждает, что супруги не конфликтовали – расстались полюбовно. Официально Алена и Алексей все еще остаются мужем и женой. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, телеведущая и диджей обручились в июне 2017 года. Косинус сделал предложение возлюбленной всего через несколько месяцев отношений. До начала романа знаменитости были знакомы много лет.

В сентябре того же года пара сыграла сразу две свадьбы: на родине Алексея – в Санкт-Петербурге и Лас-Вегасе. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву. Около полутора лет знаменитости всячески демонстрировали идиллию. В микроблогах супруги сообщали о совместных планах, делились впечатлениями от путешествий и рассказывали о том, как крепка любовь.

Поклонники заподозрили проблемы в семье Алены Водонаевой несколько месяцев назад. Телеведущая перестала публиковать совместные снимки с мужем, которые раньше постоянно появлялись в Instagram теледивы. Более того, супруги отписались друг от друга в соцсетях. Фанаты вдобавок заметили, что Алена Водонаева появилась без обручального кольца, – и заговорили о разводе звездной пары.