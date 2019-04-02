Алена Водонаева рассталась с мужем
Поговаривают, что звезды уже месяц не живут вместе. Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
К слову, анонимный источник из близкого окружения пары утверждает, что супруги не конфликтовали – расстались полюбовно. Официально Алена и Алексей все еще остаются мужем и женой. Об этом сообщает Super.ru.
Напомним, телеведущая и диджей обручились в июне 2017 года. Косинус сделал предложение возлюбленной всего через несколько месяцев отношений. До начала романа знаменитости были знакомы много лет.
В сентябре того же года пара сыграла сразу две свадьбы: на родине Алексея – в Санкт-Петербурге и Лас-Вегасе. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву. Около полутора лет знаменитости всячески демонстрировали идиллию. В микроблогах супруги сообщали о совместных планах, делились впечатлениями от путешествий и рассказывали о том, как крепка любовь.
Поклонники заподозрили проблемы в семье Алены Водонаевой несколько месяцев назад. Телеведущая перестала публиковать совместные снимки с мужем, которые раньше постоянно появлялись в Instagram теледивы. Более того, супруги отписались друг от друга в соцсетях. Фанаты вдобавок заметили, что Алена Водонаева появилась без обручального кольца, – и заговорили о разводе звездной пары.
Легендарная артистка предстала в неожиданном виде
Неожиданное откровение экстравагантного режиссера
Она рассказала об этом в Facebook
Примадонна высказалась о нашумевшем рейтинге
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Мама моего парня ко мне предвзята
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Кто пишет и читает это <цензура>?
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Где найти богатого мужчину?
Не хозяйственная жена
Безответная любовь
Кручу её на миньет
У меня первая беременность
Мимические морщины
Диета Ксении Бородиной
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?