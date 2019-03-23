На Рудковскую накинулись за новое увлечение сына

Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как ее сын умеет веселиться. Пользователи отреагировали неоднозначно.

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в аккаунте их общего ребенка Саши, которого они называют Гном Гномыч, заводной танец малыша.

Под ритмичную музыку мальчик кружится и дурачится. Подписчики пришли от увиденного в восторг. Многие написали, что это видео "сделало" их день. Другие просто расхвалили Гном Гномыча: "Какой молодец! Как хорошо двигается, музыку слышит! Умничка!", "Поднял настроение на весь день", "Вот они дети, как они непосредственны и искренни!!!".

Но нашлись и те, кто в очередной раз раскритиковал Рудковскую, которая "лишает сына детства".

"Ну вот, заставила еще и танцевать", "Никакого отдыха", – пишут они. Впрочем многие отметили, что сын звездной парочки стал повеселее. Ранее подписчики накинулись на Рудковскую за то, что та якобы изнуряет его тяжелыми тренировками и фотосессиями, поэтому малыш всегда на снимках грустный. Критики затравили Рудковскую, осудив ее отношение к наследнику.

В ответ светская львица посоветовала отписаться от тем, кто не нравится.

