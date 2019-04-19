Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит

"Русская Кардашьян" оскандалилась, неудачно применив фоторедактор. Анастасия Квитко, известная благодаря своим пышным формам, забыла скрыть целлюлит и складки на бедрах.

"Русская Кардашьян" – модель Анастасия Квитко – в очередной раз попала под шквал критики за свое вольное обращение с фоторедакторами. С публикацией нового снимка девушка явно поторопилась – либо решила больше не скрывать свои недостатки.

Ярко-желтые ниточки минималистичного купальника не могли скрыть ни складок на пышных бедрах модели, ни "апельсиновой корки". Поклонники увидели Анастасию в том виде, который гораздо ближе к реальности, чем на ранее опубликованных фотографиях.

"Русская Кардашьян" не в первый раз попадает в антирейтинг любителей фотошопа. Так, недавно Анастасия на снимке "отрезала" себе часть ноги, а также настолько "замылила" кожу, что приобрела неестественный вид.

Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели она начала с 17 лет. В 2016 году она заняла третье место в списке самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах и сотрудничает с различными компаниями по производству одежды, в том числе и с брендом рэпера Канье Уэста.

Кроме того, "русская Кардашьян" постоянно улучшает свою фигуру. Так, бедра Анастасии становятся все шире. Поклонники уже не понимают, прибегает ли девушка к услугам пластических хирургов – или это все тот же фотошоп.