Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит
"Русская Кардашьян" – модель Анастасия Квитко – в очередной раз попала под шквал критики за свое вольное обращение с фоторедакторами. С публикацией нового снимка девушка явно поторопилась – либо решила больше не скрывать свои недостатки.
Ярко-желтые ниточки минималистичного купальника не могли скрыть ни складок на пышных бедрах модели, ни "апельсиновой корки". Поклонники увидели Анастасию в том виде, который гораздо ближе к реальности, чем на ранее опубликованных фотографиях.
"Русская Кардашьян" не в первый раз попадает в антирейтинг любителей фотошопа. Так, недавно Анастасия на снимке "отрезала" себе часть ноги, а также настолько "замылила" кожу, что приобрела неестественный вид.
Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели она начала с 17 лет. В 2016 году она заняла третье место в списке самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах и сотрудничает с различными компаниями по производству одежды, в том числе и с брендом рэпера Канье Уэста.
Кроме того, "русская Кардашьян" постоянно улучшает свою фигуру. Так, бедра Анастасии становятся все шире. Поклонники уже не понимают, прибегает ли девушка к услугам пластических хирургов – или это все тот же фотошоп.
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