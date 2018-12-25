Русская Кардашьян без юбки довела до исступления

Анастасия Квитко сразила поклонников новым откровенным фото в Instagram. Модель, известная также как русская Кардашьян, снялась без юбки.



Модель позирует в черных колготках и толстовке. Пышный бюст – предмет ее гордости – на этот раз скрыт. Зато девушка без юбки. Поклонники рассыпаются в комплиментах на всех языках мира.

Модель российского происхождения Анастасию Квитко прозвали русской Кардашьян из-за ее необычной фигуры. Девушка часто выкладывает откровенные фотографии и видео, чем привлекает еще больше фолловеров.

Новейшая фотография русской Кардашьян, можно сказать, еще более откровенна, чем предыдущая. Девушка позирует на веранде на фоне заснеженных вершин. При этом на ней белая вязаная туника и черные лосины. Бюстгальтером красотка пренебрегла, и пышную грудь вязаный наряд скрыть не в силах.

Недавно русская Кардашьян отдыхала на горнолыжном курорте Aspen Mountain. Он расположен в американском штате Колорадо. Скорее всего, снималась она именно здесь.