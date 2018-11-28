Русская Кардашьян продемонстрировала пышные формы
На записи Анастасия позирует в обтягивающем топике с открытым декольте. К видео она прикрепила милый смайлик. И это не единственный смелый ролик на странице девушки. Квитко регулярно выкладывает нескромные посты в своих социальных сетях.
Поклонники всегда с нетерпением ждут появления новых публикаций. Обычно они оставляют весьма односложные комментарии: "Красивая", "Прекрасная", "Ты такая милая и сексуальная". Анастасия с удовольствием принимает все комплименты и старается отвечать своим подписчикам.
Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели она начала с 17 лет. В 2016 году она заняла третье место в списке самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах и сотрудничает с различными компаниями по производству одежды, в том числе и с брендом рэпера Канье Уэста. Квитко также приняла участие в съемках клипа на песню Ay mi Dios вместе с исполнителями Pitbull и Yande.
За пышные формы Анастасию называют русской Ким Кардашьян", передает РЕН-ТВ. Некоторые СМИ сомневаются, что такие формы она приобрела от природы, однако Квитко уверяет, что никогда не делала пластических операций. Поддерживать такую фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.
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