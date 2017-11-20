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Lifestyle

Что ждет любительниц увеличить ягодицы

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com
Королева Instagram Ким Кардашьян вновь и вновь попадает на первые страницы мировых таблоидов и модных журналов. Своей популярностью селфи-дива обязана выдающимся частям своего тела, которые не только привлекают внимание общественности, но и плодят последователей.
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Немало представительниц прекрасной половины человечества, которые готовы на все ради того, чтобы заполучить лавры Ким и отвоевать лучи ее славы. Некоторым моделям не дают покоя достижения поп-дивы, поэтому девушки упорно идут к цели тернистым путем пластических операций, стремительно увеличивая свои… шансы на успех.

"Шансы" увеличиваются, успех приходит. Но так как женщины не любят афишировать свои походы к пластическим хирургам, пышнотелые красавицы тут же начинают отрицать очевидное и утверждают, что их сходство с Ким Кардашьян абсолютно случайно, акцентируя внимание поклонников на своем спортивном азарте и природных данных.

По мнению психолога Люции Сулеймановой, на такие процедуры идут те девушки, которые хотят выделить себя в социальном поле. "Для них пластика ягодиц – это инструмент достижения результатов. Такую категорию женщин привлекает продвижение в жизни через собственное тело. Понимая, что это модный тренд, они его успешно используют. Такие женщины отчасти склонны к эксгибиционизму, в том числе в социальных сетях. То есть, на самом деле, это невротики, которые ищут какую-то точку опоры", – уверена эксперт.

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Итак, точка опоры увеличивается, лайки множатся, самооценка растет вместе с известностью и рейтингом. Заодно увеличиваются шансы на удачное замужество и теплое место под солнцем, где, кстати, можно наделать еще больше селфи с новой популярной частью тела в главной роли.

Видя такой ошеломительный успех, фолловеры блогеров все чаще устремляются в кабинеты пластических гуру. Но здесь прекрасных дам ждет некоторая доля разочарования.

"Ягодицы – это в первую очередь то место, на котором мы сидим, – говорит пластический хирург Юрий Диков. – Мы никак не можем изолировать его от физического воздействия, поэтому, естественно, срок годности ягодичных имплантатов оказывается меньше, чем, например, грудных. К тому же есть ограничения. Например, тем женщинам, которые активно занимаются спортом, придется забыть о беге и упражнениях, связанных с тренировкой ягодичных мышц. Если же вести речь об операции путем липофилинга (пересадка собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую для коррекции контуров тела), то и здесь есть нюансы. С возрастом меняется тонус кожи и количество жировой клетчатки, жир со временем может наполовину рассосаться, поэтому периодической повторной коррекции не избежать".

Вероятно, такие сложности отчасти умерят пыл некоторых девушек, желающих обрести округлые формы пятой точки. Но тех, кого трудности не останавливают, а только раззадоривают, ждут настоящие испытания в виде долгой и сложной реабилитации, а также дополнительных финансовых вливаний в собственную неповторимость.

Оказывается, чтобы получить красивую фигуру, одного увеличения объема ягодиц недостаточно. Эта процедура чаще всего проводится вместе с коррекцией талии путем липосакции. Для большей привлекательности женского силуэта талия должна быть тонкая, очерченная и изящная – тогда на этом фоне и "большие возможности" заиграют по-новому. Но и это не все.

Наташа Кроун. Фото: instagram.com/natasha_crown_official

Финальную точку в комплексе скульптурирования должна поставить коррекция бедер. Они также должны выглядеть эстетично, подтянуто, без лишних отложений. То есть даже тем, кто не отталкивается от пропорций своего тела и приходит лишь за объемами, все равно делается комплекс – коррекция талии, бедер и ягодиц.

"Есть пациентки, считающие, что хорошо – это когда много, – говорит Юрий Диков. – Но большинство людей у нас все-таки адекватны и хотят в первую очередь красивую фигуру, нежели непропорциональные гигантские объемы. Постепенно наши женщины приходят к пониманию, что красота – в пропорциональности и естественности".

Впрочем, несмотря на здравый смысл большинства, феномен Ким Кардашьян успешно процветает. О ней говорят, пишут, ее фотографии украшают обложки популярных журналов, она богата и известна благодаря своей экстраординарной выделяющейся части тела и имеет множество поклонников по всему миру. Что ж, достижения целей оправдывают если не все, то многие жертвы точно. Тем более те, которые требует красота. Но в погоне за лайками и славой важно не потерять контакт с реальностью и не перевоплотиться из фотомодели в главный персонаж комиксов с мемами. 

Автор: Василий Ручкин20 ноября 2017, 13:01

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