Хамство и давка: шоу Пугачевой обернулось скандалом

17 апреля Алла Пугачева дала первый за десять лет сольный концерт, который приурочила к юбилею. У зрителей остались неоднозначные впечатления.

Зал в Кремлевском дворце был забит до отказа, люди даже стояли. Несмотря на неудобства, многие отметили грамотно построенную драматургию и красивую художественную форму. И все же без критических отзывов не обошлось.

Неприятности начались еще до начала концерта. Публика столкнулась с наплевательством персонала. Тelegram-канал "Антиглянец" назвал это "быдло-организацией". "Люди по обычным билетам натерпелись хамского отношения сотрудников охраны при входе в Кутафью башню. Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту!" – пожаловался репортерам один из гостей.

В зале дела обстояли не лучше. Оказалось, что в Кремле ужасная акустика. На отсутствие звука пожаловалась сама Примадонна. "Алла была вынуждена обращаться со сцены к звукорежиссеру между куплетами: "Дай инструментал в мониторы! Не слышу, что пою", "На сцене нет звука. На мгновение он пропал и в зале", – цитирует "Антиглянец" поклонников творчества артистки.

Ему вторит Тelegram-канал "Только никому...", приводя высказывания возмущенных фанатов: "Единственное, что не учла Алла, это звук. В партере все было окей, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались, тем более что за билеты заплатили большие деньги".

А затем чуть не грянул скандал. На финальной песне народ ринулся к Алле Пугачевой, чтобы преподнести цветы. Кстати, звезда по какой-то причине их принципиально не брала, и букеты просто лежали на сцене. Началась давка.

"Публика, конечно, что-то с чем-то! Не стесняясь, лезли друг по другу на сцену, до начала и во время концерта на балконе визжали как дикие: "Эй, Алла, выходи!", "Спой про полковника!" Видимо, такая народная любовь..." – заключили очевидцы.