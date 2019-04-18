"Не хочу пачкать рот": Боня плюнула в выскочку Собчак
На днях телеведущая прокомментировала на своей странице в Instagram пожар в соборе Парижской Богоматери, назвав причиной случившегося плохую карму Франции. "Шедевры не служат разуму, который их недостоин", – написала она.
Пост Ксении Собчак заметил Сергей Шнуров, высмеявший опус светской львицы. "Она сидела в бане с Волочковой и о высоком говорила, сторонясь…" – отметил певец. Эта перепалка стала продолжением "сериала" об отношениях знаменитостей.
Ситуацию прокомментировала Виктория Боня. Модель отметила, что Собчак не стоит внимания. "Не хочу пачкать рот об этих людей! Мне все равно, с кем она собачится. Кажется, что Ксения сейчас старается сделать все, чтобы привлечь внимание к себе и напомнить о своем существовании", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
По словам Бони, Собчак применяет политику двойных стандартов: сначала оскорбляет людей, а затем берет у них интервью. Предположительно, модель имела в виду беседу телеведущей с балериной Анастасией Волочковой.
Ранее Виктория Боня позволила себе нелицеприятное высказывание о россиянах. По ее словам, менталитет наших людей сложно изменить. Модель пояснила, что они "все вывернут наизнанку" будут в любом случае "говорить про тебя небылицы". "Некоторые россияне чувствуют себя ущербными и пытаются выставить в нехорошем свете тебя", – заявила Виктория Боня после критики в СМИ.
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