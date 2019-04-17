Переехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными
Экс-участница "Дома-2" рассказала, как оказалась на дне рождения у известного бразильского футболиста Неймара. Виктория Боня отметила, спортсмен сам прислал ей приглашение, от которого она не смогла отказаться.
Неймар играет во Франции за команду "Пари Сен-Жермен". Модель прилетела на торжество в Париж, где был организован дорогой фуршет. Виктория Боня призналась, что все было очень вкусно: канапе, фуа-гра.
"Я стояла за стоечкой и общалась с общими друзьями. Какая-то русская девочка, видимо, увидела меня и сфотографировала. Потом слила информацию желтой прессе. Написали, что я объедки ела. Ну если канапе и фуа-гра – это объедки, то ладно", – возмутилась знаменитость. При этом Виктория Боня весьма нелестно высказалась о соотечественниках.
По словам звезды, "менталитет наших людей сложно изменить". Модель пояснила, что они "все вывернут наизнанку" будут в любом случае "говорить про тебя небылицы". "Некоторые россияне чувствуют себя ущербными и пытаются выставить в нехорошем свете тебя", — заявила она.
Виктория Боня добавила, что жизнь в Европе ее сильно изменила. По словам модели, она стала более тепло и толерантно относиться к людям. Знаменитость сообщила, что получает там опыт и знания. "Учусь мыслить другими категориями", – заключила Виктория Боня.
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