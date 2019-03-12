Мускулистые жеребцы облизали возбужденную Боню

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Вторник 12 марта
Лента новостей
19:52
Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве
19:32
Россиян с престижной профессией предупредили о безработице
19:11
Значение сна со вторника на среду
19:06
Техосмотр в России обяжут фиксировать на фото или видео
17:48
Неудачник Порошенко вляпался в грандиозный скандал
17:00
Меркель крепко врезали за поддержку Путина
16:22
"Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю историю группы
16:20
Что будет со спасенной девочкой-маугли
15:53
В регионах поддержали увеличение пенсий выше прожиточного минимума
15:48
В России появились "цифровые права"
15:37
В Москве пройдет самая беспристрастная премия Top Hit Music Awards
15:35
Названа причина ненависти к коллегам
15:32
Уголовница Тимошенко согласилась лечь под Порошенко
14:58
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
14:58
Беременных предупредили о страшной угрозе
14:53
Дума приняла законопроект о повышении пенсий
14:38
"Она его колола!": шокирующие откровения Панина о молодой жене Этуша
14:32
В Башкирии глыба льда убила 7-летнего ребенка
14:31
В трагедии группы Дятлова нашли радиоактивный след
14:20
Сделано заявление об отставке Лукашенко
14:18
Женщина попала в больницу после оральных ласк
14:12
Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
13:52
Королевский национальный балет Грузии выступит в Кремле
13:52
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
13:47
"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"
13:39
Под Москвой два мигранта ограбили таксиста и пырнули ножом
13:38
Суррогатная мать?: объявившую о дочери Заворотнюк заподозрили в обмане
13:37
На Украине объявился двойник Порошенко
13:23
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из пистолета
13:14
Затравленная перед "Евровидением" певица Maruv благословила Лазарева на победу
13:07
Мать московской девочки-маугли планировала изуверское убийство
12:58
Как принятие ванны превратить в магический ритуал
12:56
Володин осудил бестактные заявления о малоимущих пенсионерах
12:52
12-летний ребенок умер в Москве от ВИЧ из-за молчания родителей
12:49
Гузеева обратилась к запуганной Кудрявцевой
12:36
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
12:30
Как выбрать продукты для Великого поста
12:20
Преступные лидеры получат до 20 лет тюрьмы
12:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года
12:00
В Москве назвали лауреатов Первой российской премии BR Awards
11:53
Угрозы украинского ведущего довели россиянку до нервного срыва (видео)
11:51
Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
11:45
Всплыли неожиданные данные о прошлом Маркл
11:39
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
11:25
"Он так тонко чувствует меня!": Зудина разоткровенничалась о Богомолове
11:04
Раскрыты баснословные заработки Малышевой
11:03
Маковецкий о смерти Этуша: Хочу так же
11:00
Скончался всемирно известный чемпион мира по футболу
11:00
Раскрыта причина катастрофы Boeing в Эфиопии
10:46
В аэропорт Якутска поступило сообщение о заложенной бомбе
10:34
Легендарная ведьма Алена Полынь раскрыла секрет женского счастья
10:29
Супермодель Victoria’s Secret показала грудь на карнавале
10:23
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации
10:17
Жителей Земли готовят к жуткой катастрофе
10:11
Измученный Виторган: Потом будешь вспоминать это время как счастливое
10:06
Конор Макгрегор украл телефон у поклонника
09:40
Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения
09:39
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
09:28
Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской
09:08
Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион
09:06
Дети задыхаются: в Благовещенске экстренно эвакуировали школу
08:54
Викторию Боню побили молотком в Белоруссии
08:21
Прилюдно униженный Порошенко удрал по лужам от разъяренной толпы
08:14
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
07:44
Лукашенко удивил странной речью после слов о "российской оккупации"
07:05
Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете
05:35
Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
03:19
Известная певица заблудилась в горах
01:33
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
23:20
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
22:00
Зеленский растоптал алкоголика Порошенко
21:53
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
21:41
"Как у козы рожки": народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой
21:14
Латвия построила на границе с Россией забор
20:59
В Удмуртии съехавшая с дороги иномарка насмерть сбила пешехода
20:52
Погиб водитель: подробности страшной аварии в Казани
20:41
Звезда сериала "Кухня" удивила неожиданным диагнозом
20:32
В Нижнем Тагиле пьяная автоледи протаранила дом
20:22
В Тюмени автобус столкнулся с иномаркой
20:08
Значение сна с понедельника на вторник
19:54
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата
19:36
"Ты вообще не знаешь": Собчак подняли на смех из-за Виторгана
19:31
Под Омском пьяный водитель влетел под КамАЗ
19:26
Под Нижним Новгородом задержали вагон глютена
19:17
"Чушь собачья": у переплачивающих за услуги ЖКХ россиян нашлась защита
19:05
Такси с пассажирами попало в ДТП на выезде из Ростова
18:43
Борисов стравил грызущихся за наследство родственников советской звезды
18:35
Певица Нюша обрела покой
18:34
Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили из зала суда
18:19
"Единая Россия" нашла нарушения при маркировке молочной продукции
18:13
Украинцы в шоке от поддержавшей Путина Меркель
18:06
Василий Лановой экстренно госпитализирован
18:04
В Мурманске пьяная девушка ударила полицейского ножом
17:40
Находившегося 18 лет в розыске мужчину поймали в Москве
17:38
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
17:18
Раскрыта причина стрельбы токаря в начальника цеха в Уфе
16:57
Разгоряченная Барановская прикрыла грудь вениками (фото)
16:51
Тимошенко влепила звонкую пощечину выскочке Зеленскому
16:51
Шепелев не сдержался после разоблачения предполагаемой дочери
16:45
Адвокаты: суд нарушил право на защиту Олега Сорокина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
Шоу-бизнес

Мускулистые жеребцы облизали возбужденную Боню

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", модель и телеведущая посетила конную ферму. Своими впечатлениями Виктория Боня поделилась в Stories Instagram.

Продолжение: "Не лечит": Трагическая смерть матери уничтожила Утяшеву
прочитано 419 раз

На кадрах одетая по-спортивному знаменитость восхищается мускулистыми, поджарыми животными. "Смотрите, какая красота! Эй, мы вам покушать принесли!..", – говорит Виктория Боня.

ПО ТЕМЕ

Боня назвала себя виновной в смерти брата

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

В это время за кадром ее спутница сообщает, что знает, как нужно обращаться с лошадьми. "Не переживай, я знаю как с ними надо", - уверяет девушка.

Виктория Боня в радостном возбуждении угощает жеребцов-красавцев. А они рады стараться: уплетают за обе щеки, облизывая руки своей кормилице. Лошадям модель дала яблоки и сено. "Какие хорошенькие, красивенькие", – то и дело комментирует общение с животными Виктория Боня.

Виктория Боня покормила лошадей. Фото: instagram.com/victoriabonya

Ранее Виктория Боня рассказала своим подписчикам, что приехала в Минск, чтобы пройти курс лечения. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" получила несколько сильных ударов молотком от остеопата. К счастью, процедура заняла всего несколько секунд.

Многие поклонники гадают: есть ли у Виктории Бони любимый мужчина? Напомним, в мае прошлого года в СМИ распространилась новость о том, что модель состоит в романтических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позднее телеведущая призналась, что мужчина заплатил ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет. 

Автор: Валерия Нарская12 марта 2019, 19:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня в восторге от объятий Плющенко

567

комментарии

Политика

Сделано заявление об отставке Лукашенко
Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации

Шоу-бизнес

"На этом жизнь не заканчивается": Брежнева высказалась о разводе
Водонаева отреагировала на оскорбление киски
Ложь и измены: Шепелев влез в грязные разборки звезды российских сериалов
"Грязный рот не зашьешь": Собчак оскандалилась из-за бывшей жены Богомолова

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете

Судя по всему, звезда любит эксперименты
Шоу-бизнес

Реаниматологи колдуют над рожей Началовой

Артистке поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес

Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион

Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Шоу-бизнес

Мускулистые жеребцы облизали возбужденную Боню

Модель и телеведущая пришла в восторг

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
Австралийка в 41 год выглядит на 20

Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru