Мускулистые жеребцы облизали возбужденную Боню

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", модель и телеведущая посетила конную ферму. Своими впечатлениями Виктория Боня поделилась в Stories Instagram.

На кадрах одетая по-спортивному знаменитость восхищается мускулистыми, поджарыми животными. "Смотрите, какая красота! Эй, мы вам покушать принесли!..", – говорит Виктория Боня.

В это время за кадром ее спутница сообщает, что знает, как нужно обращаться с лошадьми. "Не переживай, я знаю как с ними надо", - уверяет девушка.

Виктория Боня в радостном возбуждении угощает жеребцов-красавцев. А они рады стараться: уплетают за обе щеки, облизывая руки своей кормилице. Лошадям модель дала яблоки и сено. "Какие хорошенькие, красивенькие", – то и дело комментирует общение с животными Виктория Боня.

Ранее Виктория Боня рассказала своим подписчикам, что приехала в Минск, чтобы пройти курс лечения. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" получила несколько сильных ударов молотком от остеопата. К счастью, процедура заняла всего несколько секунд.

Многие поклонники гадают: есть ли у Виктории Бони любимый мужчина? Напомним, в мае прошлого года в СМИ распространилась новость о том, что модель состоит в романтических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позднее телеведущая призналась, что мужчина заплатил ей около полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.