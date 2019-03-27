Доведенная Боня проболталась о новом любовнике

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" сообщила новость подписчикам в Instagram. Виктория Боня раскрыла подробности личной жизни.

Поклонники так одолели модель вопросами, свободна ли она, что знаменитость сдалась. В Stories Виктория Боня рассказала, что ее сердце занято.

Телеведущая отметила, что не одинока и сильно влюблена. До этого она опубликовала в своем микроблоге несколько снимков, которыми намекнула на новый роман. Но никаких подробностей не сообщала.

Впрочем, несмотря на то что девушка теперь расставила все точки над i, показывать своего любовника, судя по всему, пока не собирается. Отметим, что сейчас Виктория Боня большую часть времени посвящает дочери. Так, недавно она устроила шикарный праздник в честь семилетия Анджелины в Монте-Карло.

Как писали "Дни.ру", Виктория Боня никогда официально не была замужем. Девушка встречалась с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. У пары родилась дочь Анджелина Летиция, но это не спасло отношения – Виктория и Александр разошлись.

В 2018 году СМИ сообщали, что у модели роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позже Виктория Боня призналась, что тот заплатил почти полмиллиона долларов за несколько совместных выходов в свет.