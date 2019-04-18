Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь

Артиста сняли с рейса Барнаул – Москва. Бортпроводники и полицейские сочли поведение Александра Панкратова-Черного неадекватным.

Сегодня в Сеть просочилось видео, на котором артист, стоя между рядами кресел, извиняется перед пассажирами. Александр Панкратов-Черный уверяет, в том, что самолет задержали, нет его вины: он сидел тихо и всего лишь попросил водки, а его сочли пьяным дебоширом.

Меж тем член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что верить Панкратову-Черному не стоит. Александр сам виноват в случившемся.

"Рейс должен проходить в комфортной обстановке для всех пассажиров. У нас нет возможности увидеть, что было до того, как очевидцы включили камеры. Мы видим лишь, что Панкратов-Черный извиняется перед пассажирами. Но даже на этой записи видно, что у человека несколько измененное сознание по отношению к его обычному поведению. Он сам подтверждает на видео, что попросил 100 грамм водки, то есть по логике захотелось душе продолжения банкета. Опять же, если он начал по этому поводу скандалить, то был повод его снять с рейса. Он упоминает, что люди начали собирать подписи по поводу его поведения – значит он им мешал", - рассуждает общественник в беседе с "Дни.ру".

Манукян отметил, что пристрастие к алкоголю сгубило не одну жизнь. Если вовремя не избавится от пагубной зависимости можно плохо кончить и примеров тому масса.

"А самому Панкратову-Черному я хочу напомнить весьма печальную историю последних лет жизни прекрасного актера Петра Щербакова. К этой печальной истории он имел непосредственное отношение и, надеюсь, что не захочет ее повторить на своем примере. Панкратов-Черный актер прекрасный, очень бы не хотелось, чтобы преждевременно ушел из жизни из-за влечения к зеленому змию", – резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, знаменитый советский артист Петр Щербаков незадолго до кончины вел разгульный образ жизни. Не обращая внимание на серьезные проблемы с сердцем, он часто прикладывался к стакану. По словам экс-супруги знаменитости Галины Лиштвановой, Александр Панкратов-Черный "помогал" Щербакову скатываться на дно.

"Саша и сейчас не прочь крепко выпить, а уж раньше не мог остановиться, стоило только начать! Думаю, если бы он не приклеился к Пете, то Щербаков сейчас готовился бы отметить свой 80-летний юбилей", – говорила Галина Лиштванова в интервью 10 лет назад.