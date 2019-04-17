Знаменитого артиста сняли с рейса за 100 грамм водки
У знаменитости было выкуплено место в бизнес-классе. Любимца публики сняли за "неадекватное поведение". Сам Панкратов-Черный утверждает, что вел себя нормально.
Артист обратился к пассажирам, попытавшись объяснить сложившуюся ситуацию. "Я в бизнес-классе 100 грамм водки попросил. Мальчик, не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет", – выступил перед эконом-классом актер. Кроме того, он попросил у присутствующих простить его "Христа ради".
Видео с кающимся Александром Панкратовым-Черным попало в Сеть, где вызвало неоднозначную реакцию пользователей, передает Super.ru. Артист уверен, что это была намеренная провокация. В настоящее время он находится в гостинице, где ждет следующего рейса.
"Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса – попросил 100 грамм водки, воду и салатик. Потом подошел мальчик и попросил покинуть самолет, потому что я неадекватно себя веду. Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил 100 грамм водки", – цитирует Александра Панкратова-Черного агентство городских новостей "Москва".
По словам актера, к нему подошли два полицейских, составили протокол и попросили покинуть самолет, что он и сделал. К слову, стражи порядка тоже посчитали поведение звезды неадекватным. "И самое обидное, что это произошло в моем родном Барнауле. Мне кажется, это какая-то провокация", – заключил Александр Панкратов-Черный.
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