Пугачева устроила разгром после слов выругавшейся Сердючки
Мало кто знает, но изначально в мюзикле "За двумя зайцами" должны были сыграть Максим Галкин и Верка Сердючка. Однако в роли Тони Коровяк себя живо видела Алла Пугачева. Она решила созвониться с Андреем Данилко, который воплощает на экране эксцентричную Верку Сердючку.
"Я тогда гастролировал без перерыва, путал день и ночь. И вдруг звонок от Примадонны. Мы были знакомы, но не общались, я стеснялся как-то. Она мне про этих зайцев – ничего не понимаю. Потом – что хочет сыграть с Максимом. Наконец дошло, отвечаю: "Боже, Алла Борисовна, не за Гамлета же боремся! Буду счастлив, мне меньше съемочных дней достанется", – поделился воспоминаниями актер.
Рабочая атмосфера на площадке была непростой. Алла Пугачева показала тяжелый характер, но Андрей Данилко убежден, что она была справедлива. "В финальной сцене мне не нравился ракурс. Снято сверху – и у меня, и у Пугачевой видно только голову и ноги. Куча людей глядит в монитор и боится сказать, а я осмелел: "Алла Борисовна, считаю, это ***!" Ой, какой разгром она всем устроила! Пока не перезаписали эпизод, не успокоилась", – цитирует исполнителя роли Верки Сердючки StarHit.
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