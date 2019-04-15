"Хочет, чтобы все было естественно": Маркл удивила выходкой накануне родов
Близкие друзья королевской особы рассказали, что роды пройдут в коттедже Фрогмор-хаус в Виндзоре. Бывшая актриса будет использовать надувной бассейн с водой.
По словам друга принца Гарри, Меган Маркл давно увлекается гомеопатией. "Никто из нас не был удивлен, когда мы узнали о том, что она собирается родить ребенка в воде. Она хочет, чтобы все было естественно: без лекарств, кесарева сечения и так далее", – уточнил анонимный источник.
Ранее стало известно, что герцогиня Сассекская отказалась от услуг королевских акушеров-мужчин и набрала команду врачей, состоящую из женщин. Любопытно, что отвергнутые ею специалисты Алан Фартинг и Гай Торпе-Бистон присутствовали при рождении детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
На прошлой неделе пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала важное заявление. Меган Маркл и принц Гарри сообщат репортерам и поклонникам о рождении наследника только после того, как отпразднуют это событие в частном порядке, передает The Sun.
Королевский эксперт Ричард Фитзуильямс отметил, что появление первенца пары на свет – событие мирового масштаба. Он заявил, что супруги создали аккаунт в Instagram неслучайно: "Если герцогиня не будет позировать на ступеньках госпиталя в такой ответственный момент, то она точно опубликует фотографии ребенка в социальных сетях".
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