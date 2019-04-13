Скрывающая вести о ребенке Меган Маркл довела до бешенства
В ток-шоу "Good Morning Britain" известные в Великобритании персоны обсудили новость, которая стала громом среди ясного неба для всех поклонников королевской семьи. Участники беседы проявили поразительное единодушие отметив, что принц Гарри и Меган Маркл не в праве принимать такое решение.
Британия должна знать о рождении монарха. Герцог и герцогиня Сассекские не могут забыть о том, что они не простые обыватели, а члены королевской семьи. Пара лишает своих верных подданных праздника, одновременно настраивая их против себя.
"Я прошу, чтобы они проявили некоторый такт и уважение к общественности, которая так их поддерживала, и объявили, что ребенок появился, потому что мы все ждем", – обратилась к августейшей чете одна из участниц обсуждения.
Присутствующие в студии не понимали почему Меган Маркл стала такой скрытной только сейчас – перед рождением первенца. Готовясь к свадьбе, например, она не настаивала на закрытом венчании в кругу четырех– пяти близких родственников. Ее отказ от пышной церемонии с телетрансляцией по всему миру, сотнями гостей и большим штатом охраны сэкономил бы казенные деньги. Об этом сообщает The Daily Express.
Напомним, первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в конце апреля. Однако супруги решили не сообщать о радостном событии до тех пор, пока не отпразднуют рождение в частном порядке. Официальное заявление выпустил Кенсингтонский дворец.
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