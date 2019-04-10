Давняя страсть опустошила карманы Ксении Бородиной

Телеведущая призналась, что обожает тратить заработанные средства на новые наряды. Ксения Бородина в стихах призналась в любви к шоппингу.

А личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото. Ксения Бородина позирует в стильном образе в стиле 90-х: укороченных джинсах темно-синего цвета, черной футболке, поверх которой накинут бомбер в тон.

"Для каждого из нас всегда найдется допинг, / Везде царит бурлеск от Тулы до Уфы, / Опусташит карманы пресловутый шоппинг / И новым барахлом забьет мои шкафы😝😝🤪/ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость ниже о своей страсти.

Отметим, что Ксения Бородина большая модница. Она с удовольствием экспериментирует со стилем. В соцсетях она часто демонстрирует модные "луки".

Недавно Ксения Бородина вернулась из Франции. В Париж знаменитость летала на частном самолете. Вместе с подругами телеведущая прошлась по дизайнерским бутикам. В магазине для детей знаменитость купила наряды для младшей дочери Теоны. После выбрала несколько стильных вещей для себя.

"Когда у тебя только один день, а хочется успеть везде: и шопинг, и погулять, и обязательно посетить музеи. Но как всегда тебя одолевает голод, и ты идешь хомячить", – писала тогда поклонникам Ксения Бородина.