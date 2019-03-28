"Редкий бабник": мужа Алсу обвинили во множественных изменах
Все началось с того, что в среду, 27 марта, вышло большое интервью певицы Алсу и ее дочерей Сафины и Микеллы,в котором артистка рассуждала на самые разные темы. В том числе и о том, что она, получившая актерское образование и даже сыгравшая в нескольких фильмах, не продолжила карьеру в кино. "Кино занимает слишком много времени. Это нереально совмещать с семейной жизнью. Наверное, потому, только когда оба супруга – актеры, они могут это принять. Не представляю ситуацию, что я с утра до ночи пропадаю где-то на съемках, и мой муж с пониманием к этому относится", – объяснила Алсу изданию Woman`s Day.
Этой цитатой заинтересовался телеграм-канал "Антиглянец". "Все-таки воспитание мусульманских девушек – отдельная и очень красивая песня. Убеждаемся в очередной раз, глядя на заголовки интервью в стиле "Не представляю, что я тусовалась бы до утра, а муж мирился бы с этим". А муж при этом – суперзасвеченный потребитель эскорт-услуг, да и вообще, простите, редкий бабник", – сообщает источник, не называя, впрочем, никаких конкретных имен.
Однако "Экспресс газета" сделала вывод, что речь именно о муже Алсу Яне Абрамове, видимо, просто сличив цитату. О том, что в семейной жизни пары не все гладко, слухи муссируются уже не первый год. Да и сама Алсу давала понять, что их брак с Яном переживает трудности. По мнению певицы, многое зависит именно от женщины. "Где-то надо и промолчать, где-то не обратить внимания, где-то запомнить и ответить в более подходящей обстановке😈, где-то настоять на своём. И 👆🏻никогда не забывать, что мы женщины💅🏻💄👗👠 Мужчины любят глазами и хотят видеть перед собой красоту", – писала у себя в Instagram Алсу.
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