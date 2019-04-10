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Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Певица Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. 
прочитано 395 раз

Знаменитость удалила из своего аккаунта в Instagram все совместные снимки с мужем. Хотя только 19 марта они отметили очередную годовщину со дня свадьбы.

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Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Кроме того, певица Алсу опубликовала неоднозначный пост в соцсети. Она процитировала знаменитого американского режиссера и актера. "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?" – написала артистка. Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.

Некоторые подхватили слухи о том, что бизнесмен якобы неверен своей знаменитой супруге. Пока певица Алсу не отреагировала на эту информацию.

Отметим, в браке с Яном Абрамовым певица Алсу родила прекрасных детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница артистки Микелла.

Как писали "Дни.ру", слухи том, что в семейной жизни пары не все гладко, муссируются не первый год. Да и сама певица Алсу ранее давала понять, что в их браке с бизнесменом есть трудности.

Автор: Валерия Нарская10 апреля 2019, 20:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Метаморфозы певицы Алсу

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все дети прекрасные и все рожают прекрасных детей Так что нечего вообще об этом говорить Мне всегда было непонятно,как могла красивая,молодая,богатая,успешная девушка,выйти замуж за такого уродливого козла На него просто противно смотреть Она красавица,женственная,кроткая,женщина служила ему верой и правдой ЗАЧЕМ Пусть идет от куда пришел Еще изменять такой женщине Подонок Не оборачивайся даже Иди вперед и на твоем пути будет столько достойных людей,столько любящих мужчин,что даже пожалеешь о полтеряном времени
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