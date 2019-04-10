Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Знаменитость удалила из своего аккаунта в Instagram все совместные снимки с мужем. Хотя только 19 марта они отметили очередную годовщину со дня свадьбы.

Кроме того, певица Алсу опубликовала неоднозначный пост в соцсети. Она процитировала знаменитого американского режиссера и актера. "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?" – написала артистка. Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.

Некоторые подхватили слухи о том, что бизнесмен якобы неверен своей знаменитой супруге. Пока певица Алсу не отреагировала на эту информацию.

Отметим, в браке с Яном Абрамовым певица Алсу родила прекрасных детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница артистки Микелла.

Как писали "Дни.ру", слухи том, что в семейной жизни пары не все гладко, муссируются не первый год. Да и сама певица Алсу ранее давала понять, что в их браке с бизнесменом есть трудности.