Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Знаменитость удалила из своего аккаунта в Instagram все совместные снимки с мужем. Хотя только 19 марта они отметили очередную годовщину со дня свадьбы.
Кроме того, певица Алсу опубликовала неоднозначный пост в соцсети. Она процитировала знаменитого американского режиссера и актера. "Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?" – написала артистка. Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Некоторые подхватили слухи о том, что бизнесмен якобы неверен своей знаменитой супруге. Пока певица Алсу не отреагировала на эту информацию.
Отметим, в браке с Яном Абрамовым певица Алсу родила прекрасных детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Ранее сообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос. Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница артистки Микелла.
Как писали "Дни.ру", слухи том, что в семейной жизни пары не все гладко, муссируются не первый год. Да и сама певица Алсу ранее давала понять, что в их браке с бизнесменом есть трудности.
Артистка была слишком занята
Батька присмирел
Артистка попала в больницу
Женщина призналась, что они очень стараются
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Лена Миро-скандальный уродец.
<цензура>
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
что нравиться девушкам
Секс
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
Прервать беременность
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Седловидная матка
Началова, Булдаков, Децл ...