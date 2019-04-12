Маркл прервала молчание накануне родов
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в конце апреля. Однако супруги решили не сообщать о радостном событии до тех пор, пока они не отпразднуют рождение первенца в частном порядке. Официальное заявление выпустил Кенсингтонский дворец.
Представители монаршей семьи поблагодарили за поддержку жителей Великобритании. "Их Королевские высочества приняли решение держать в секрете все планы, связанные с рождением наследника. Они с нетерпением ждут, когда смогут публично объявить о пополнении в семье", – говорится в сообщении.
Ранее близкий друг герцогини рассказал, что Меган Маркл хочет родить ребенка в дома, в коттедже Фрогмор-хаус в Виндзоре. По его словам, бывшая актриса намерена обезопасить малыша от внимания репортеров. Приятель добавил, что королевская особа "окончательно выберет место родов, когда придет время".
В качестве возможных вариантов рассматривается больница Frimley Park, где появились наследники графини Уэссекской. А бывший слуга принцессы Дианы Пол Батлер предположил, что бывшая актриса выберет госпиталь Портланд в Лондоне, которым владеет американская медицинская компания Hospital Corporation, уточняет Express.co.
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