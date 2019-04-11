Цымбалюк-Романовская одобрила связь Шаляпина с пенсионерками

Виталина Цымбалюк-Романовская строит большие планы на будущее со своим избранником Прохором Шаляпиным. Появление певца на постере шоу "Холостяк" в компании нескольких пенсионерок бывшую жену Армена Джигарханяна ничуть не расстроило.

Поклонников Виталины Цымбалюк-Романовской смутил коллаж в Instagram ее избранника Прохора Шаляпина. На снимке молодой человек в окружении наряженных пенсионерок объявляет об участии в шоу "Холостяк". Подписчики выразили опасения, что отношения певца и пианистки подошли к концу.

Однако выяснилось, что это всего лишь шутка: коллаж сделал один из поклонников, а пара решила им поделиться. "Мы решили, что нужно это показать всем. А в наших отношениях все отлично. У нас очень большие планы на будущее. Сегодня ровно год, как мы сделали первую совместную фотографию, после которой все написали, что у нас отношения", – сказала журналистам Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ставить штамп в паспорте Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не торопятся. По словам бывшей жены Джигарханяна, их отношения и без этого достаточно крепки. "У нас несколько другой план. Нам кажется, он крепче, чем свадьба. Потому что после свадеб часто разводы происходят, а у нас более долгоиграющая история", – заявила пианистка.

В интервью Пятому каналу Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась комментировать слухи о своей беременности. Пианистка считает, что это слишком интимный вопрос. Тем не менее, она подтвердила, что у них с Прохором есть серьезное намерение завести детей.