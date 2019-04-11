Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов

Бывшая подруга известного рэп-исполнителя Гуфа сообщила, что вновь влюблена. Новым избранником 18-летней Яны Шевцовой стал артист из лейбла Тимати.

По словам скандальной блондинки, она встречается с молодым человеком, который сотрудничает с Black Star. Яна Шевцова пока не раскрывает личность своего избранника. "Счастье любит тишину", – говорит девушка.

Яна заметила, что все ее публичные романы потерпели крах. Даже на шоу "Дом-2" она не смогла построить отношений. Теперь Шевцова осторожничает.

"Да, мой любимый сотрудничает с Black Star. Недавно он сделал мне шикарный подарок – подарил Range Rover за восемь миллионов рублей! Мы планируем ребенка. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему счастлива. И прошу меня понять: пока я не готова рассказывать о своем мужчине", – цитирует блондинку StarHit.

Влюбленные познакомились несколько месяцев назад на закрытой вечеринке. Шевцова не сразу ответила взаимностью молодому человеку: тогда она была влюблена в рэпера Гуфа. Однако новый знакомый не собирался сдаваться: он задарил Яну букетами, не скупился на ювелирные украшения и брендовые безделушки. От таких щедрых ухаживаний Шевцова сдалась.

Новый возлюбленный уже познакомил блондинку с родителями. По словам Яны Шевцовой родственники избранника приняли ее с большой теплотой. Экс-любовница рэпера, возможно, вскоре примерит подвенечный наряд. "Немного страшно, но я на 100 процентов уверена в своем мужчине", – отметила Яна Шевцова.