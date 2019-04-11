Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов
По словам скандальной блондинки, она встречается с молодым человеком, который сотрудничает с Black Star. Яна Шевцова пока не раскрывает личность своего избранника. "Счастье любит тишину", – говорит девушка.
Яна заметила, что все ее публичные романы потерпели крах. Даже на шоу "Дом-2" она не смогла построить отношений. Теперь Шевцова осторожничает.
"Да, мой любимый сотрудничает с Black Star. Недавно он сделал мне шикарный подарок – подарил Range Rover за восемь миллионов рублей! Мы планируем ребенка. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему счастлива. И прошу меня понять: пока я не готова рассказывать о своем мужчине", – цитирует блондинку StarHit.
Влюбленные познакомились несколько месяцев назад на закрытой вечеринке. Шевцова не сразу ответила взаимностью молодому человеку: тогда она была влюблена в рэпера Гуфа. Однако новый знакомый не собирался сдаваться: он задарил Яну букетами, не скупился на ювелирные украшения и брендовые безделушки. От таких щедрых ухаживаний Шевцова сдалась.
Новый возлюбленный уже познакомил блондинку с родителями. По словам Яны Шевцовой родственники избранника приняли ее с большой теплотой. Экс-любовница рэпера, возможно, вскоре примерит подвенечный наряд. "Немного страшно, но я на 100 процентов уверена в своем мужчине", – отметила Яна Шевцова.
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