Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Четверг 11 апреля
Лента новостей
17:43
Россиян травят поддельными молочными продуктами
16:52
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
16:46
"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола
16:14
Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке
15:55
Володин предложил реконструировать Дом офицеров в Энгельсе
15:37
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление
15:07
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
15:07
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
14:44
Эксперты научили грамотному бритью ног
14:39
Дума совершенствует систему госзакупок
14:38
Пригожин о состоянии прооперированной дочери Валерии
14:38
Изрыгающий проклятия Данко сбежал от Шепелева
14:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года
14:30
Шпагат сына Рудковской вызвал восхищение
14:04
В лесу в Москве нашли мертвого младенца
13:52
Арест Ассанжа в Лондоне сняли на видео
13:51
Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова
13:42
Володин осмотрел новый спорткомплекс в Саратовской области
13:41
Взбесившийся Лукашенко смешал Россию с грязью
13:17
Киркоров рассекретил свои доходы на "Евровидении"
13:15
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
13:14
Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами
13:10
"Единая Россия" просит Центробанк проверить цены на ОСАГО
13:03
Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
12:59
В американском лагере для беженцев в Сирии гибнут люди
12:58
Алсу отреагировала на слухи о разводе
12:49
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
12:38
Президент Судана подал в отставку
12:33
В центре Москвы машина на полном ходу сбила девочку-подростка
12:31
"ЕР" выступила против увеличения штрафов для водителей
12:24
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
12:18
При столкновении ВАЗа и KIA пострадал человек
12:11
"Сколько можно бессовестно врать?": Гребенщиков сделал заявление после заварухи с Пугачевой
12:07
Сделано заявление о роковой ошибке Порошенко
12:06
Пожар на территории храма Христа Спасителя сняли на видео
12:06
В Москве началась охота на ведьм
12:02
Двум приятелям из Калининградской области грозит тюрьма за кражу варенья
11:59
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
11:55
В Челябинске экстренные службы спасают гуляющего по крыше мужчину
11:51
Актриса Архарова предстала с большим животом после странного исчезновения мужа
11:44
Из офиса в Москве изъяли бриллианты на 15 миллионов
11:34
Дума повышает безопасность закупок в сфере детского отдыха
11:32
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
11:28
Кто в России получает по 100 тысяч рублей
11:25
Невежда Маркл устроила громкий скандал
11:13
Под Красноярском сгорел дотла памятник архитектуры
11:03
Под Москвой строители сбросили на припаркованную машину кирпичи
10:53
Что стало с сыном Пугачевой и Киркорова
10:51
Оскандалившийся Зеленский сбежал от теста на наркотики
10:46
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
10:39
Назван элементарный способ похудеть
10:37
НАШЕ Радио бесплатно отвезет слушателей в отпуск
10:35
Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay
10:32
Гарифуллина и Абдразаков дадут необычный концерт в Крокусе
10:23
Путешественник Конюхов попал в очередной шторм на весельной лодке
10:18
На Филиппинах нашли неизвестный вид человека
10:09
Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова
10:08
Умерла литературовед Шмелькова
09:59
Отчаявшийся Порошенко подставил подножку Зеленскому
09:41
Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ
09:37
Панин публично врезал ведущему Первого канала
09:16
"Порвал американцев": к Киркорову пришла небывалая слава в США
09:00
Назвавшая Пугачеву фурией Кудрявцева лишилась самого ценного
08:22
Лорак в подворотне распекли за странный вид
08:17
"Таблетки уже не помогают": известная модель рассказала о неутешительном диагнозе
08:14
Сделано заявление о военном перевороте в Судане
08:01
На территории Храма Христа Спасителя в центре Москвы произошел пожар
06:37
"Плохо выглядите": Лазарев перед "Евровидением" напугал внешним видом
04:16
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
02:36
Избитая мужем пышка из "Дома-2" пошла на крайние меры
00:14
Танец принца Гарри с детьми растрогал народ
22:01
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
22:01
"Не заигрывай": Пресняков устроил сцену ревности Подольской
21:48
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
21:35
Гуляющие Шейк и Купер сорвали съемку реалити-шоу
21:17
Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж
21:11
Языкастую Скабееву вызвали на серьезный разговор
21:03
Отказавшаяся от цветов Брежнева запросила у народа подарки
20:36
Зарезавший женщину москвич пожаловался на самочувствие
20:30
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
20:25
Давняя страсть опустошила карманы Ксении Бородиной
19:51
Дарящая поцелуи Бузова вступилась за затравленного Лазарева
19:43
Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского
19:07
"Это ошибка": Сябитова предостерегла слабовольных женщин от провала
19:02
Под Москвой зоомагазин ограбили с помощью зонта
18:34
Тарасов отчитался о скромных тратах идеальной Костенко
18:18
Молодая жена Цекало вывалила грудь напоказ
18:03
Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
17:54
"Мама спит с моим мужчиной": вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
17:19
Топурию вынудили объясниться после слухов о возвращении к Гуфу
17:09
Зеленский нанес мощный удар обнаглевшему Лукашенко
16:48
Безумный Порошенко готов объявить войну России
16:47
Обнаружившая мертвого Булдакова актриса подробно рассказала о трагедии
16:46
На Боярскую с мужем обрушилась разбушевавшаяся стихия
16:42
Шведская семья Пономарева
16:24
Володин: Ежегодно из-за пьяных водителей гибнут тысячи человек
16:23
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
16:11
Володин выступил против увеличения рабочего дня для сельских женщин
16:05
"Словно девочка!": Шукшина удивила снимком без макияжа
15:59
Вскрылась сенсационная связь Малахова с измученной "подставами" Волочковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все проходит": Виторган страдает из-за ушедшей любви
Стало известно о состоянии доведенного до больницы украинцами Норкина
"Смотреть там особо не на что": Шаляпин поставил крест на пожилой Пугачевой
Ученые: электронные сигареты помогают снизить риски при отказе от курения
Дума взяла на контроль исполнение нацпроектов
"Разводишь людей на понты и фейки": Солнцев плюнул в глаза Тимати
Шоу-бизнес

Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов

Гуф. Кадр youtube.com
Бывшая подруга известного рэп-исполнителя Гуфа сообщила, что вновь влюблена. Новым избранником 18-летней Яны Шевцовой стал артист из лейбла Тимати.
прочитано 186 раз

По словам скандальной блондинки, она встречается с молодым человеком, который сотрудничает с Black Star. Яна Шевцова пока не раскрывает личность своего избранника. "Счастье любит тишину", – говорит девушка.

ПО ТЕМЕ

Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь

Звезда "Дома-2" грудью встала за растерзанную Пугачеву

Яна заметила, что все ее публичные романы потерпели крах. Даже на шоу "Дом-2" она не смогла построить отношений. Теперь Шевцова осторожничает.

"Да, мой любимый сотрудничает с Black Star. Недавно он сделал мне шикарный подарок – подарил Range Rover за восемь миллионов рублей! Мы планируем ребенка. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему счастлива. И прошу меня понять: пока я не готова рассказывать о своем мужчине", – цитирует блондинку StarHit.

Влюбленные познакомились несколько месяцев назад на закрытой вечеринке. Шевцова не сразу ответила взаимностью молодому человеку: тогда она была влюблена в рэпера Гуфа. Однако новый знакомый не собирался сдаваться: он задарил Яну букетами, не скупился на ювелирные украшения и брендовые безделушки. От таких щедрых ухаживаний Шевцова сдалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от дом2❤️ (@dom2_novostiii)

Новый возлюбленный уже познакомил блондинку с родителями. По словам Яны Шевцовой родственники избранника приняли ее с большой теплотой. Экс-любовница рэпера, возможно, вскоре примерит подвенечный наряд. "Немного страшно, но я на 100 процентов уверена в своем мужчине", – отметила Яна Шевцова.

Автор: Руслана Алексеева11 апреля 2019, 17:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Взбесившийся Лукашенко смешал Россию с грязью
Сделано заявление о роковой ошибке Порошенко
Оскандалившийся Зеленский сбежал от теста на наркотики
Отчаявшийся Порошенко подставил подножку Зеленскому

Шоу-бизнес

Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов
Абсолютно голая Алеся Кафельникова пошла вразнос
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Разъяренный Пригожин обрушился на Волочкову за слова о бедных

Проишествия

Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом

Примадонна пытается спастись от позора
Шоу-бизнес

Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ

Телеведущая пришла на популярное шоу
Шоу-бизнес

Актриса Архарова предстала с большим животом после странного исчезновения мужа

Артистка продемонстрировала изменения в фигуре
Шоу-бизнес

Невежда Маркл устроила громкий скандал

Она осмелилась высказать свое мнение

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта

Спорт

Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну

Регионы

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru