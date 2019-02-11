"В рыхлое пузо": интимные игры пышки из шоу "Дом-2" вызвали омерзение
Пышка Черно дурачилась с мужем. Иосиф повалил пухлую избранницу на кровать и, забравшись на нее, начал щекотать.
Из-под задравшейся майки Саши выпал огромный рыхлый живот. Интимные игры звезд шоу "Дом-2" попали на видео, потом появились в эфире, а после перекочевали в соцсети. Зрители принялись обсуждать увиденное, он не скрывали, что Черно выглядела непривлекательно.
Поклонники советовали пышке из "Дома-2" поскорее взять себя в руки: отправиться в тренажерный зал и сесть на диету. Злопыхатели же не скрывали своего омерзения.
"Фуууууу 😱", "Какое блевотное зрелище😳🤢🤢🤢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤮🤮🤮Йослик и вправду извращенец,как такое можно вытворять,зная что ты под камерами...Фу!🤮", "Что за блевотина 🤮🤮🤮🤮не видела ничего отвратительнее🙈🙈🙈", "Мерзота", "Мешок жыра", "Какая мерзость", "Йося извращенец ? Почему он так любит палец пупок сувать ей ?", "🤦🏻♀️ Помогите мне ЭТО развидеть!", "Бедный ослик, ползает по ней, как муравей по слоник и орет :"ЭТО ВСЕ МОЕ!!!", "Пальцем в рыхлое пузо, фу", – писали поклонники шоу "Дом-2".
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