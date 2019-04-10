"Не заигрывай": Пресняков устроил сцену ревности Подольской

Наталья Подольская сфотографировалась с давним другом на модном мероприятии. Владимир Пресняков прокомментировал поступок жены.

Певица опубликовала в Instagram отчет с модного показа российского дизайнера Игоря Чапурина, который проходил в Москве. Для выхода в свет Наталья Подольская выбрала короткое оранжевое платье, пальто в тон и черные туфли.

На одном из фото артистка запечатлена рядом с певцом Митей Фоминым. Звезды просто сидят рядом и смотрят в камеру. Отметим, что стройные ножки артистки на этом снимке выглядят восхитительно.

Меж тем супруг Натальи Подольской – Владимир Пресняков увидел на этом кадре нечто неподобающее. В комментариях под публикацией он написал: "Ты там давай, не заигрывай". Артистка поспешила успокоить любимого. "Ревнушкин! Не ревнуй", – ответила она шутливо.

Отметим, что интернет-обывателей публичная сцена с участием знаменитостей очень позабавила. Они принялись подтрунивать над Владимиром Проняковым.

"Владимир , он Вам вообще не конкурент ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наталья! Не буди зверя!", "Ха ха, Вова ревнушкин🙌🙌", "Слушай мужа!", "О боже! Эти долгие долгие бесконечные ножки! АГОНЬ!!!)", "Какие красивые оба! Классные!😘😘😘", – писали фолловеры Натальи Подольской.