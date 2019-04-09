"Чуть из ботинок не вылетел": пышка из шоу "Дом-2" дала леща мужу (видео)
Черно не смогла сдержать эмоции, когда с новой участницей, по ее мнению, поступили несправедливо. Жительницу шоу "Дом-2" Викторию Алонову оскорбил Евгений Ромашов.
Саша вступилась за девушку, однако ее супруг Иосиф принял сторону Евгения. В порыве гнева пышнотелая звезда реалити дала мужу настолько сильную пощечину, что с его головы слетела кепка.
"На проект пришла девушка, которую Ромашов звал полгода. Переспал с ней, а после начал оскорблять. После тета у них случилась стычка, Ромашов начал таскать ее по комнате, бить, кричать. У нее были огромные синяки", – комментирует ситуацию звезда "Дома-2" Саша Черно.
По словам пышки, она не могла не заступиться за новенькую участницу. Завязалась потасовка с битьем мебели. Меж тем поведения Иосифа очень удивило Сашу.
"Меня начал останавливать мой муж, орать на меня, что я делаю что-то неправильно. Мне стыдно за него, если он решил таким образом заступиться за друга – это плохой метод", - рассуждает жительница Поляны.
Черно заявила, что Оганесян должен был объяснить Ромашову, что тот поступает по-свински. Но вместо этого струсил.
"Повел себя не как мужчина, за это и получил пощечину. Метод ужасный, зато все на это отвлеклись, а девочка смогла убежать", – рассказала главная пышка шоу "Дом-2".
Выходка супруги разозлила Оганесяна. Он заявил жене, что уходит, поэтому она может забыть о нем навсегда. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
"Там у Еси сотрясение по ходу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "**** се Йося огреб😂", "Она так смешно на кровать упала, как бревнышко, брык такая целиком😂😂😂", "Сашка молодец надавала щенкам по щям", "У Еси челюсть не сломалась ?", "У Еськи аж кепка слетела ******😂😂😂Чуть из ботинок не вылетел бедолага🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️😂☺☺☺☺☺☺", "Вот это леща прописала Черно своему мужу . Я валяюсь😂", – смеялись поклонники шоу "Дом-2".
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