Огромная потеря: с Водонаевой случилось ужасное в День дурака

Алена Водонаева в ужасном настроении. У светской львицы пропали два кольца с огромными бриллиантами. И это не первоапрельская шутка.

Печальной новостью Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками в Instagram. Телеведущая сразу предупредила: несмотря на то, что на календаре 1-е апреля, ей не до шуток. Она призналась: в последний раз ей было так грустно в "день смеха", когда она рассталась с бывшим парнем.

По словам Алены, она человек педантичный и всегда все держит на своих местах. Особенно это касается дорогих украшений и драгоценностей.

"Сегодня хотела надеть кольцо с большим белым камнем и поняла, что у меня нет аж двух моих колец с большими белыми камнями", — написала Алена Водонаева на своей странице в Instagram.

Пока что телеведущая не допускает мысли, что кто-то мог украсть ее украшения – тем более, что Алена Водонаева мало кого пускает в свой дом. Она надеется, что все же найдет украшения в неположенном месте и признается в том, что она – "лохушка". Тем не менее, экс-участница "Дома-2" предупредила, что намерена обратиться к "злой ведьме". Та, по словам Водонаевой, с гарантией выяснит, кто мог забрать ее кольца.