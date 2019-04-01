Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 апреля 2019 года
"С ней тяжело": как Пугачева готовится к юбилейному концерту
Подготовка к главному события года – празднованию 70-летия королевы российской эстрады Аллы Пугачевой – продолжается. Сама певица, как рассказывают, погружена в этот процесс с головой.
Алла Пугачева не просто стремится контролировать каждую мелочь, но и даже сама выступает в роли постановщика танцев. Впрочем, профессионалы все равно контролируют весь процесс.
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