"Это вирус": Пореченков ответил хаму Зеленскому
В борьбе за симпатии избирателей действующий президент Украины Петр Порошенко избрал немудреную, но до этого безотказно действовавшую тактику. Себя он объявил единственным политиком, который может противостоять "российской агрессии", а также намекнул, что его соперники – "агенты Кремля". Впрочем, точно также поступили и почти все остальные кандидаты.
Российская тема стала настолько актуальной на Украине, что не могла не вызвать вала шуток на эту тему. В частности, с иронией обыграть нездоровый интерес украинских избирателей и политиков к мнению россиян решили актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков.
В Сети появилась серия роликов "в поддержку Зеленского". На них Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков выпивают, обмениваются шутливыми репликами и произносят "За Зеленского!".
А вот сам украинский комик ничего смешного в роликах не увидел и назвал своих коллег-россиян идиотами. "Зачем они это вообще сделали?", – задал он риторический вопрос, а затем сразу же предположил, что Охлобыстин и Пореченков могли сделать это за деньги. Кто им платил, он не уточнил.
Михаила Пореченкова подобная реакция разочаровала. "Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!", – цитирует его радио "Говорит Москва".
Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы президента. Голосование было остановлено в 20:00 мск. Согласно предварительным данным, на первом месте по поддержке избирателей оказался Михаил Зеленский. Вторую строчку занял Петр Порошенко. Ни один кандидат не смог набрать необходимых для уверенной победы голосов, поэтому стране предстоит выбрать из двух кандидатов во втором туре.
Бывшие родственники сочувствуют пассии телеведущего
Певица утешается тем, что успела попрощаться
"Нокауты" стали нелегким испытанием для наставника
Герцогиня Сассекская нарушила традицию
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Перезвоните пожалуйста
Почему люди в России грызутся между собой?
Он дважды в разводе
Мама моего парня ко мне предвзята
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Предложил пожить отдеально
Минимальный доход для мужчины
Началова умерла от ВИЧ?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Ранняя беременность
Мимические морщины
Безответная любовь
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кожевникова не замужем