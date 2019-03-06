Организаторов шоу "Дом-2" приравняли к сутенерам

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить дневной показ "пропагандирующих секс и разврат" программ. Под опалу попало и реалити-шоу "Дом-2".

Народный избранник предложил новую культурную доктрину и направил ее в Минкульт. Она предполагает уголовно наказывать для организаторов "взрослых передач" наравне с сутенерами. Относится это и к реалити-шоу "Дом-2".

По мнению Милонова, телевидение должно рассматриваться, как вид искусства и носить образовательную функцию. Однако, по его словам, сегодня главным критерием является рейтинг. В пример он привел ряд выпусков программ о скандально известной Диане Шурыгиной. Депутат предлагает введение возрастного ограничения для участников ток-шоу.

Также Милонов заявил, что контент телевидения должен обсуждаться с народом. "Если мы будет руководствоваться только рейтингом, то такие программы, как "Дом-2", "Каникулы в Мексике" и другой шлак займет весть эфир", – цитирует Милонова НСН. Он добавил, что Россия теряет нравственные устои.

Согласен с доктриной депутата актер и шоумен Никита Джигурда. По его словам, ток-шоу давно превратились в грязь и с ними надо бороться. В подтверждение своим словам артист привел собственный печальный опыт.

Джигурда заявил, что на ток-шоу творится беспредел. "Двадцатки ток-шоу распространяли клевету и ложь в мой адрес, вбрасывали оскорбительный фэйк", – поделился актер.

Напомним, это не первый раз, когда парламентарий Милонов негативно отзывается о ток-шоу и, в частности, проекте "Дом-2". В прошлом году он заявил, что все участники живут "как кролики", и призвал убрать из эфира передачу. По его мнению, шоу "Дом-2" пропагандирует нездоровые семейные отношения и отрицательно влияет на молодежь.