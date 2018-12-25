Телепроекту "Дом-2" предложили съехать

Российский политик Виталий Милонов предложил перенести площадку скандального реалити-шоу на территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля. Сейчас участники телепроекта "Дом-2" строят отношения в ТиНАО.

Милонов считает, что острова в Северном Ледовитом океане станут идеальным местом для участников передачи. Он также настаивает на том, чтобы власти Московской, Тульской, Тверской областей отказались предоставить свои территории для съемок шоу "Дом-2". "Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле", – отметил он.

Летом этого года появились сообщения о том, что съемочная площадка, известная как "Поляна", будет изъята для государственных нужд. На ее месте будет строительство автодороги из деревни Саларьево в столичный район Марьино. Власти Москвы уже пообещали предоставить телепроекту новую территорию, которая будет находиться недалеко от прежней.

Напомним, это не первый раз, когда парламентарий негативно отзывается о проекте "Дом-2". В прошлом году он заявил, что все участники живут "как кролики", и призвал убрать из эфира передачу такого формата. По его мнению, шоу пропагандирует нездоровые семейные отношения и отрицательно влияет на молодых телезрителей.